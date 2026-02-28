Washington - US-Präsident Donald Trump hat die laufenden Militärschläge im Iran als Teil eines Plans zum Sturz des Regimes bezeichnet.



Er rief die iranische Bevölkerung am Samstag in einer Videoansprache auf, die Gelegenheit zu nutzen und die Kontrolle über ihre Regierung zu übernehmen. Trump erklärte, die Mitglieder der Islamischen Revolutionsgarde, der Streitkräfte und der Polizei sollten ihre Waffen niederlegen und würden dann Immunität erhalten. Andernfalls drohe ihnen der Tod.



Trump ergänzte, dass die Vereinigten Staaten mit "überwältigender Stärke und verheerender Gewalt" hinter der iranischen Bevölkerung stünden. Er forderte die Iraner auf, "ihre Freiheit zu ergreifen" und "ihre Zukunft selbst in die Hand zu nehmen". Die USA hätten große Militäroperationen im Iran begonnen, um die US-Bevölkerung vor drohenden Gefahren durch das iranische Regime zu schützen.



Der Präsident führte aus, dass die Vereinigten Staaten entschlossen seien, Irans Raketen und Marine zu zerstören, um die "Destabilisierung" der Region durch Teheran zu beenden. Er bekräftigte erneut, dass der Iran niemals in den Besitz von Atomwaffen gelangen dürfe.



Unterdessen hat offenbar der iranische Gegenschlag begonnen. Das israelische Militär meldete Raketen, die aus dem Iran Richtung Israel abgefeuert worden seien. Die Bevölkerung in den betroffenen Gebieten wurde aufgefordert, sich in sichere Räume zurückzuziehen.





© 2026 dts Nachrichtenagentur