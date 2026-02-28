Antizyklische Einstiege in Phasen erhöhter Skepsis bilden die Grundlage überdurchschnittlicher Renditen. Im Depot 2030 zahlt sich dieser "Contrarian-Ansatz" erneut aus: Samsung SDI hat sich seit dem Kauf am 30. Juli 2025 mehr als verdoppelt. Auch die im selben Monat aufgenommenen Werte Bloom Energy (+392 Prozent) und AT&S (+140 Prozent) performen stark. Ganz frisch: In der neuen Hot-Stock-Report-Ausgabe gibt es einen neuen spannenden Depot-2030-Trade und es wurden aussichtsreiche TFA-Favoriten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Der Aktionär