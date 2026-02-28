Der ÖPNV-Betreiber Azienda Trasporti Di Messina (ATM) in der süditalienischen Stadt Messina auf Sizilien hat 29 elektrische Busse von Iveco Bus in Empfang genommen. Damit steigt die Anzahl von strombetriebenen Bussen im ATM-Fuhrpark auf 97 Einheiten - 42 Prozent der Gesamtflotte. Bei den neuen Elektrobussen von Iveco handelt es sich um 18 Solobusse mit zwölf Metern Länge sowie elf Fahrzeuge mit 9,5 Metern Länge. Sie sind auf das kabelgebundene Laden ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net