Bremen - Werder Bremen hat am 24. Spieltag der Fußball-Bundesliga das Kellerduell gegen den 1. FC Heidenheim mit 2:0 gewonnen.



Die Bremer konnten damit ihre sieglose Serie von 13 Spielen beenden. Das Führungstor erzielte Jovan Milosevic in der 57. Minute per Kopfball nach einer Flanke von Romano Schmid. Zuvor hatte Werder bereits einige hochkarätige Chancen vergeben, darunter ein Fehlschuss von Milosevic aus kurzer Distanz.



In der ersten Halbzeit war Werder die dominierende Mannschaft, konnte jedoch seine Möglichkeiten nicht nutzen. Heidenheim kam erst gegen Ende der ersten Hälfte besser ins Spiel und hatte ebenfalls einige Chancen, die jedoch ungenutzt blieben. Besonders auffällig war die Verunsicherung beider Teams, die sich in zahlreichen Fehlpässen und ungenutzten Gelegenheiten widerspiegelte.



In der zweiten Halbzeit erhöhte Werder den Druck und wurde schließlich durch Milosevics Treffer belohnt. Heidenheim versuchte, den Ausgleich zu erzielen, scheiterte jedoch an der Bremer Defensive und der eigenen Abschlussschwäche. In der Nachspielzeit machte ein Eigentor von Hennes Behrens den Deckel drauf. Mit der Niederlage bleibt Heidenheim auf dem letzten Tabellenplatz, während Werder sich etwas Luft im Abstiegskampf verschaffen kann und vorerst auf den Relegationsplatz springt.



Die weiteren Ergebnisse des Nachmittags: Bayer Leverkusen - Mainz 05 1:1, Borussia Mönchengladbach - Union Berlin 1:0 und TSG Hoffenheim - FC St. Pauli 0:1.





© 2026 dts Nachrichtenagentur