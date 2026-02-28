Die Deutsche Börse AG (ISIN: DE0005810055) konnte in Kalenderwoche 9 einen deutlichen Kursanstieg verzeichnen. Im Wochenverlauf legte die Aktie um 5,68 Prozent zu und wurde damit zum Top-Performer im DAX. Am Freitag schloss das Papier bei 232,40 Euro, das Wochenhoch wurde im Tagesverlauf auf Xetra bei 234,00 Euro erreicht.StatusDie Aktie der Deutschen Börse ist derzeit keine laufende RuMaS-Empfehlung. Interessierte Anleger müssen selbst entscheiden, ...

