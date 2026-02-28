Wer in den vergangenen Jahren sein Geld einfach nur gespart hat, wurde häufig enttäuscht: Die klassischen Sparformen wie das Tagesgeld oder Sparbuch bringen kaum noch Zinsen. In dieser Situation fragen sich immer mehr Menschen, wie sie ihr Geld sinnvoll investieren können, um Verluste zu vermeiden oder sogar Gewinne zu erwirtschaften. Viele ehemalige Sparer werden daher zu Anlegern und suchen nach Alternativen zur klassischen Geldanlage. Dabei gibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...