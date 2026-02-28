Jerusalem/Teheran - Ali Khamenei, seit 1989 das politische und religiöse Oberhaupt des Iran, soll laut unbestätigter Berichte aus Israel angeblich tot sein - der Iran dementiert das. Laut israelischen Insidern sei die Leiche von Khamenei nach den von Israel und den USA ausgeführten Luftschlägen unter Trümmern in Teheran gefunden worden.



Israels Premierminister Benjamin Netanjahu soll eine Dokumentation vom Fundort vorgelegt worden sein. Der hatte am Samstag im israelischen Fernsehen gesagt, es gebe Anzeichen dafür, dass der oberste Führer des Irans "nicht mehr unter uns" sei - wobei unklar war, ob er zu diesem Zeitpunkt schon mögliche Bilder von einer Leiche gesehen hatte.



Ein Sprecher des iranischen Außenministeriums hatte daraufhin mit einem Dementi geantwortet und gesagt, Khamenei sei "wohlbehalten und sicher".



Khamenei, 86 Jahre alt, war seit 1989 mächtigste Person in der Islamischen Republik. Zuvor war er ab 1981 Präsident unter Ayatollah Khomeini, der 1979 die islamische Revolution geleitet hatte.





© 2026 dts Nachrichtenagentur