Washington - US-Präsident Donald Trump hat ebenfalls den Tod von Irans "Oberstem Führer" verkündet. "Khamenei, einer der bösartigsten Menschen der Geschichte, ist tot", teilte Trump am Samstag über seine Plattform "Truth Social" mit.



Dies sei nicht nur "Gerechtigkeit für das iranische Volk, sondern für alle großartigen Amerikaner und all jene Menschen aus aller Welt, die von Khamenei und seiner Bande blutrünstiger Schläger getötet oder verstümmelt wurden". Khamenei habe den US-Geheimdiensten und hochentwickelten Überwachungssystemen nicht entkommen können. "Und in enger Zusammenarbeit mit Israel war ihm und den anderen mit ihm getöteten Anführern nichts möglich, zu tun."



Die aktuelle Lage sei nun "die größte Chance für das iranische Volk", das eigene Land zurückzuerobern. "Wir hören, dass viele ihrer Revolutionsgarden, das Militär und andere Sicherheits- und Polizeikräfte nicht mehr kämpfen wollen und von uns Straffreiheit fordern", so Trump. Der US-Präsident weiter: "Wie ich gestern Abend gesagt habe: Jetzt mögen sie Straffreiheit haben, später erwartet sie nur der Tod."



Er hoffe, dass sich die Revolutionsgarden und die Polizei friedlich mit den iranischen Patrioten zusammenschließen und gemeinsam daran arbeiten, dem Land zu seiner verdienten Größe zu verhelfen. "Dieser Prozess dürfte bald einsetzen, denn nicht nur Khameneis Tod, sondern das ganze Land wurde innerhalb eines einzigen Tages schwer zerstört und beinahe ausgelöscht."



Der US-Präsident kündigte gleichzeitig weitere Luftschläge an: "Die schweren und präzisen Bombardierungen werden die ganze Woche über oder so lange wie nötig ununterbrochen fortgesetzt, um unser Ziel des Friedens im gesamten Nahen Osten und in der ganzen Welt zu erreichen", so Trump.





© 2026 dts Nachrichtenagentur