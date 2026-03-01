Berlin - Wirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) dringt auf Freihandelsabkommen mit Malaysia und Indonesien, um den Folgen der Zollpolitik von US-Präsident Donald Trump zu begegnen.
'Wir haben im Moment deutliche Verluste im Handel mit den USA', sagte die CDU-Politikerin den Zeitungen der Funke-Mediengruppe (Sonntagsausgaben). 'Die negativen Auswirkungen der US-Zollpolitik spüren nicht nur die US-Unternehmen und -verbraucher in Form von höheren Preisen, sondern die spüren auch unsere exportorientierten Unternehmen.' Unsicherheiten darüber, was eigentlich gelte, schadeten der Wirtschaft auf beiden Seiten des Atlantiks.
Reiche rief zum Abschluss weiterer Freihandelsabkommen auf. 'Malaysia, Indonesien und andere stehen als Handelspartner in den Startlöchern', sagte sie. 'Die Abkommen müssen schnell abgeschlossen und mit Leben gefüllt werden.'.
