BARCELONA, Spanien, 1. März 2026 /PRNewswire/ -- Auf dem MWC Barcelona 2026 stellt Huawei dem globalen Markt sein neuestes SuperPoD-Produkt Atlas 950 SuperPoD, TaiShan 950 SuperPoD und eine Reihe von Computing-Lösungen vor. Dies verkörpert das jüngste Bestreben des Unternehmens nach Open Source und offener Zusammenarbeit mit dem Ziel, eine belastbare Datenverarbeitungsgrundlage aufzubauen und weltweit eine neue Option zu schaffen. Technische Innovationen schaffen eine widerstandsfähige Grundlage für die Datenverarbeitung Da sich die KI-Technologien rasch weiterentwickeln und die Modelle inzwischen Billionen von Parametern verwenden, beginnt die agentenbasierte KI in vielen Branchen in die Kernprozesse der Produktion einzudringen. Dadurch steigt die Nachfrage nach größeren Rechenkapazitäten und niedrigeren Latenzzeiten. Diese massiven Modelle liegen jedoch außerhalb der Reichweite herkömmlicher horizontaler Skalierung; größere Cluster leiden oft unter geringerer Auslastung und häufigen Trainingsunterbrechungen. Huawei hat diese Herausforderungen mit seiner innovativen UnifiedBus-Verbindung für SuperPoDs in Angriff genommen. Die bahnbrechende "Cluster + SuperPoD"-Systemarchitektur ist maßgeschneidert für wachsende Rechenanforderungen und den Fortschritt der KI. Auf dem MWC stellte Huawei seine neuesten SuperPoD-Angebote auf einer globalen Bühne vor, darunter Atlas 950 SuperPoD und den Atlas 850E. Diese Produkte basieren auf UnifiedBus und sind für eine Vielzahl von KI-Trainings- und Inferenzszenarien geeignet. Der Atlas 950 SuperPoD zum Beispiel verbindet bis zu 8.192 NPUs über UnifiedBus und bietet eine extrem hohe Bandbreite, eine extrem niedrige Latenz und eine einheitliche Speicheradressierung. Er funktioniert wie ein einziger, logischer Computer zum Lernen, Denken und Verarbeiten. Huawei zeigt außerdem den TaiShan 950 SuperPoD - den branchenweit ersten SuperPoD für Allzweck-Computing - sowie Server der nächsten Generation wie den TaiShan 500 und TaiShan 200. Diese bieten flexible Rechenoptionen für Arbeitslasten in einer Skala von hoher bis geringer Intensität. Open Source und offene Zusammenarbeit fördern ein symbiotisches Ökosystem Huawei setzt sich weiterhin für Open Source und offene Systeme ein, um die Innovationsleistung von Entwicklern und den Wohlstand des Ökosystems zu fördern. Das Unternehmen spielt eine zentrale Rolle bei der Förderung von openEuler, das sich schnell zu einer der weltweit führenden Open-Source-Betriebssystem-Communities entwickelt hat. Huawei hat seine heterogene Rechenarchitektur CANN vollständig als Open Source zur Verfügung gestellt. Durch die schichtweise Entkopplung sind alle Softwarekomponenten - von Operatorbibliotheken, Beschleunigungsbibliotheken und Graphenberechnungen bis hin zu Programmiersprachen - für Entwickler offen zugänglich. CANN unterstützt auch Open-Source-Gemeinschaften und -Projekte wie Triton, TileLang, PyTorch, vLLM und verl, was die Zugänglichkeit und Effizienz für Entwickler spürbar verbessert. Da Intelligenz die Industrien transformiert, bleibt Huawei dem Aufbau einer robusten Datenverarbeitungsgrundlage und eines symbiotischen Ökosystems verpflichtet, um eine neue Option für das KI-Zeitalter zu schaffen. Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2922855/image1.jpg View original content: https://www.prnewswire.com/news-releases/das-superpod-portfolio-von-huawei-schafft-eine-neue-option-fur-globales-computing-auf-dem-mwc-barcelona-2026-302700316.html



