Auszeichnung für ZenaTech: Expansion im Drone-as-a-Service-Markt nimmt Fahrt auf

ZenaTech, Inc. ist von der Beratungsfirma Morrissey Goodale mit dem Most Prolific and Proficient Acquirer Award 2026 ausgezeichnet worden. Das in Vancouver ansässige Unternehmen ist auf KI-gestützte Drohnen, Drone-as-a-Service (DaaS), Enterprise-SaaS sowie Quantencomputing-Lösungen spezialisiert.

Morrissey Goodale gilt als renommierte Management-Consulting- und Beratungsfirma, die ausschließlich für Firmen im AE-Bereich - Landschaftsarchitektur und Umweltplanung - tätig ist. Die Ehrung ist Teil der Excellence in Acquisitive Growth Awards-Reihe. Gewürdigt wurde die disziplinierte und forcierte Übernahmestrategie von ZenaTech. Im Jahr 2025 hat das Unternehmen 20 globale DaaS-Übernahmen umgesetzt, darunter 18 US-Firmen aus dem AE-Sektor.

Damit rückt die Akquisitionsstrategie klar in den Fokus. Sie bildet die Basis für den zügigen Ausbau des Drone-as-a-Service-Netzwerks und unterstreicht die aktive Rolle des Unternehmens in der Konsolidierung eines fragmentierten Marktes.

Integration schafft Cashflow und Margenpotenzial

Die Auszeichnung wird als Bestätigung der eigenen Wertschöpfungsstrategie gewertet. Diese sieht die Übernahme etablierter Landvermessungsfirmen sowie die Integration drohnenbasierter Datenerfassungs-, Automatisierungs- und Analysetechnologie in deren laufenden Betrieb vor.

Durch den Erwerb von Unternehmen mit lizenzierten Fachkräften und gewachsenen Kundenbeziehungen im gewerblichen und kommunalen Bereich entsteht bereits während der Integration der Drohnentechnologie ein direkter Cashflow.

Die Strategie kombiniert die Konsolidierung einer fragmentierten Branche mit Aspekten der Nachfolgeplanung und vertikalen Integration. Ziel ist es, Effizienz und Margen zu steigern und das traditionelle Vermessungswesen schrittweise in ein Drone-as-a-Service-Modell mit wiederkehrenden Umsätzen und höherer Wertschöpfung zu überführen.

Der Most Prolific and Proficient Acquirer Award wird jährlich an das Unternehmen verliehen, das im Vorjahr die meisten Übernahmen in den USA abgeschlossen hat. Prämiert werden disziplinierte Transaktionen, strategisches Wachstum und Führung bei der Branchenkonsolidierung. Im Zusammenhang mit der Auszeichnung wird eine Spende an eine wohltätige Organisation überreicht. ZenaTech hat hierfür das Hospital for Sick Children (SickKids) benannt, Kanadas forschungsintensivstes Krankenhaus und größtes Zentrum zur Verbesserung der Kindergesundheit.

Skalierbares DaaS-Modell mit globaler Perspektive

Über seine Drone-as-a-Service-Plattform bietet ZenaTech Unternehmens- und Regierungskunden einen On-Demand- oder abonnementbasierten Zugang zu drohnenbasierten Hosting-Diensten. Diese kommen bei Vermessungen, Inspektionen, Wartungsarbeiten, Hochdruckreinigung, Bestandsverwaltung und in der Präzisionslandwirtschaft zum Einsatz. Der Investitions- oder Betriebsaufwand für eigene Ausrüstung entfällt.

Durch die Übernahme etablierter und profitabler Dienstleistungsfirmen, die bislang nach dem Low-Tech-Prinzip arbeiten und als reif für Drohneninnovationen gelten, entsteht ein globales Multi-Service-DaaS-Netzwerk auf kommunaler Ebene. Diese Standorte verfügen bereits über Stammkunden und stabile Umsätze. Dort werden moderne Drohnen integriert, die zusätzliche Schnelligkeit, Präzision, Datenqualität und Sicherheit ermöglichen.

ZenaTech beabsichtigt, sein internationales Geschäft und das Standortnetzwerk weiter auszubauen sowie zusätzliche Drohnen und neue Dienstleistungen einzubinden. Damit setzt das Unternehmen seinen Expansionskurs fort und treibt die Weiterentwicklung klassischer Dienstleistungen hin zu technologiegestützten, wiederkehrenden Erlösmodellen voran.

Zena Tech

Land: Canada, Toronto

ISIN: CA98936T2083

WKN: A40HQQ

https://www.zenatech.com

