Warum ein Analyst bei St George Mining 100% Kurspotenzial sieht

Ressourcenausbau, strategische Lage und Dynamik im Downstream-Bereich stützen ein ambitioniertes Kursziel für den Araxá-Entwickler.

Eine offensichtliche Bewertungslücke

Eine Research-Notiz von Petra Capital hat St George Mining (ISIN: AU000000SGQ8) deutlich in den Fokus gerückt und ein Kursziel von 0,44 A$ je Aktie gegenüber einem jüngsten Kurs von etwa 0,12 A$ angesetzt. Der implizite Aufwärtsspielraum von mehr als 100% beruht auf einer zentralen These: Der Markt hat das Ausmaß und den strategischen Wert des Araxá-Niob-Seltene-Erden-Projekts des Unternehmens in Brasilien noch nicht vollständig eingepreist.

Im Mittelpunkt der Einschätzung steht die Überzeugung, dass sich Araxá von einer vielversprechenden Entdeckung zu einem Vermögenswert der Tier-1-Kategorie entwickelt - mit einer Ressourcenbasis und einem Entwicklungsprofil, das mit deutlich größeren globalen Wettbewerbern vergleichbar ist.

Eine Ressource auf dem Weg zur kritischen Größe

St George berichtet bereits über eine JORC-Ressource von 40,6 Mio. Tonnen mit 4,13% TREO sowie 41,2 Mio. Tonnen mit 0,68% Nb2O5. Laut Petra Capital könnten laufende Bohrprogramme dazu führen, dass die Seltene-Erden-Ressource im Update des Märzquartals auf mehr als 80 Mio. Tonnen anwächst.

Ein solcher Sprung würde Araxá hinsichtlich der Tonnage in die Nähe der Mt-Weld-Lagerstätte von Lynas rücken. Dennoch liegt die Marktkapitalisierung von St George weiterhin nur bei einem Bruchteil der etablierter Produzenten.

Jüngste Analyseergebnisse unterstreichen die Dynamik: Step-out-Bohrungen lieferten mächtige, hochgradige Abschnitte ab der Oberfläche, darunter Durchörterungen mit über 160 Metern Mineralisation. Wichtig ist, dass die Mineralisierung lateral und in der Tiefe weiterhin offen bleibt. Das deutet darauf hin, dass die aktuelle Schätzung möglicherweise noch nicht die gesamte Ausdehnung des Systems erfasst.

Lage: Ein strategischer Vorteil

Allein die Geologie erklärt den optimistischen Ausblick nicht. Araxá liegt in Minas Gerais, Brasiliens wichtigstem Bundesstaat für Bergbau, innerhalb desselben Karbonatit-Komplexes, der auch die weltweit führende Niob-Operation von CBMM beherbergt.

Diese Nähe hat Konsequenzen: Infrastruktur ist vorhanden. Qualifizierte Arbeitskräfte stehen zur Verfügung. Umwelt- und Genehmigungsverfahren sind in einer Region mit jahrzehntelanger Bergbaugeschichte gut etabliert.

Das Projekt befindet sich nahe bestehender Transportwege und in Reichweite des Hafens Santos. Netzstrom ist verfügbar. In einer Branche, in der Logistik Entwicklungszeitpläne erheblich verzögern kann, reduzieren diese Faktoren das Umsetzungsrisiko spürbar.

Doppelte Exposition gegenüber kritischen Metallen

Araxá ist ungewöhnlich, da es sowohl Niob als auch Seltene-Erden-Elemente bietet. Jede dieser Rohstoffgruppen besitzt ihre eigene strategische Bedeutung.

Die Niobversorgung ist stark konzentriert; Brasilien dominiert die weltweite Produktion. Das Metall ist essenziell für hochfeste Stähle und gewinnt zunehmend Bedeutung für Speziallegierungen und Batterietechnologien. Westliche Regierungen haben Interesse signalisiert, Lieferketten zu diversifizieren.

Seltene Erden, insbesondere Neodym und Praseodym (NdPr), stehen im Zentrum permanenter Magneten für Elektrofahrzeuge, Windturbinen und Verteidigungsanwendungen. Nicht-chinesische Lieferquellen sind weiterhin begrenzt.

Petras Modellierung berücksichtigt eine gestufte Entwicklung beider Produktionsströme, wobei die Umsätze ab dem Geschäftsjahr 2028 stark ansteigen sollen. Das EBITDA dürfte mit zunehmender Produktion deutlich positiv werden und damit den risikoadjustierten Kapitalwert von über 2 Mrd. A$ untermauern.

Schnelle Bohrfortschritte und fortschreitende Studien

Die Überzeugung des Analysten spiegelt auch die Geschwindigkeit der Umsetzung wider. St George betreibt mehrere Bohranlagen rund um die Uhr; Erweiterungs- und Infill-Bohrungen laufen parallel. Ein Ressourcen-Update wird im Märzquartal erwartet, gefolgt von einer wirtschaftlichen Studie für Niob im Juniquartal.

Neben der Ressource schreiten metallurgische Arbeiten und Pilotanlagen-Initiativen voran. Das Unternehmen hat Pläne für Partnerschaften in der Weiterverarbeitung in Brasilien und den USA skizziert, einschließlich Kooperationen zur Magnetproduktion.

Diese Downstream-Optionalität ist bedeutend. Märkte honorieren zunehmend Entwickler, die sich den Endprodukt-Lieferketten annähern - insbesondere bei kritischen Mineralien, bei denen staatliche Unterstützung wächst.

Vergleich der Marktbewertungen

Eines der auffälligsten Elemente in Petras Analyse ist der Bewertungsvergleich. Selbst wenn die Araxá-Ressource auf etwa 25% unter die Größe von Mt Weld erweitert würde, läge die Marktkapitalisierung von St George weiterhin nur bei einem kleinen Bruchteil der von Lynas.

Produktionsstatus, Finanzierung und Umsetzungs-Track-Record rechtfertigen zwar einen gewissen Abschlag, doch erscheint die derzeitige Lücke gemessen an Ressourcengröße und Gehalt groß.

Das Kursziel von 0,44 A$ reflektiert diese wahrgenommene Diskrepanz und setzt zudem voraus, dass vermutete Ressourcen in höher abgesicherte Kategorien überführt und Fortschritte bei der Entwicklungsfinanzierung erzielt werden.

Risiko, Timing und Neubewertungspotenzial

Der Weg zu dieser Bewertung ist nicht risikofrei. Genehmigungen, Finanzierung und Rohstoffpreis-Volatilität bleiben zentrale Variablen. Besonders die Preise für Seltene Erden können zyklisch sein.

Die These des Analysten basiert jedoch stark auf dem Faktor Zeit. Eine deutliche Ressourcenaufwertung, gefolgt von wirtschaftlichen Studien und möglichen strategischen Partnerschaften, könnte in den kommenden zwölf Monaten als Katalysator wirken.

Für Investoren mit Fokus auf kritische Rohstoffe bietet St George einen Hebel sowohl auf Wachstum der Projektgröße als auch auf geopolitische Trends. Die kommenden Quartale werden zeigen, ob Bohrergebnisse und Entwicklungsschritte die von Petra Capital identifizierte Bewertungslücke schließen können.

Sollte der Ressourcenausbau die Erwartungen erfüllen, dürfte eine Neubewertung schwerer zu ignorieren sein.

Quellen:

https://stgm.com.au/pdf/69357712-9c86-408b-bd7d-a9ee4ca1fe7b/Petra-Capital-Research-Coverage.pdf?Platform=ListPage

Lassen Sie sich in den Verteiler für St George Mining oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler St George Mining" oder "Nebenwerte".

St George Mining

Land: Australien

ISIN: AU000000SGQ8

https://stgm.com.au

Enthaltene Werte: AU000000SGQ8