Mit einem Wochenplus von knapp zwei Prozent bewegt sich das Unternehmen aktuell in beeindruckender Nähe zum Allzeithoch - ein klares Signal für Stärke und Wachstumspotenzial. Für viele Anleger ist dieser Höhenflug ein Grund mehr, den Wert genauer unter die Lupe zu nehmen.In der kommenden Woche steht der Ex-Dividendentag an. Die Dividendenzahlung ist im April vorgesehen. Nach der Veröffentlichung der jüngsten Halbjahreszahlen zeigt sich das Unternehmen ...

