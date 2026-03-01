Teheran - Wenige Stunden nach der Verkündung durch US-Präsident Donald Trump haben iranische Staatsmedien den Tod von Ali Khamenei bestätigt. Das 86-jährige Staatsoberhaupt sei als "Märtyrer" getötet worden, hieß es unter anderem im Staatsfernsehen.



Wegen des Todes des Religionsführers wurde eine 40-tägige Staatstrauer ausgerufen. Irans Revolutionsgarden schworen zudem Rache für den Tod Khameneis sowie mehrerer hochrangiger Führungspersonen, darunter auch der Stabschef der Streitkräfte. Trump warnte unterdessen vor weiteren Gegenschlägen. "Wenn sie es tun, werden wir sie mit einer noch nie dagewesenen Gewalt treffen", schrieb er bei seinem Kurznachrichtendienst Truth Social.



In Dubai kam es derweil im Rahmen der iranischen Vergeltungsschläge zu einer weiteren Explosionswelle. Unter anderem wurde der bekannte Wolkenkratzer Burj Al Arab offenbar von einer iranischen Drohne getroffen. Auf im Netz verbreiteten Videos war zu sehen, wie die Fassade des Hotels über mehrere Stockwerke brannte.





