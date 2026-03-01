Teheran / Washington / Tel Aviv - Der mächtigste Mann im Iran, der die Islamische Republik Jahrzehnte mit harter Hand geführt hat, ist tot. Wie geht es nach der Tötung von Religionsführer Ajatollah Ali Chamenei im Iran weiter? Dessen Tod reicht den Angreifern jedenfalls nicht: Die USA und Israel bombardieren weiter Ziele im Iran. Sie wollen einen nachhaltigen Machtwechsel erreichen. Doch das Herrschaftssystem stellt sich neu auf - und die mächtigen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab