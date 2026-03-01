Jerusalem/Teheran - Nach Angaben des israelischen Verteidigungsministers Israel Katz sind die Streitkräfte seines Landes bei den Angriffen auf Teheran in eine neue Phase eingetreten.



"Zum ersten Mal in der Operation 'Roaring Lion' operieren Flugzeuge der Luftwaffe im Rahmen eines mächtigen Angriffs gegen Ziele des Regimes und der Unterdrückung im Rahmen einer 'Stand-in'-Operation über dem Himmel von Teheran", sagte Katz am Sonntag. Dabei handelt es sich um Munition, die direkt über den Zielen abgeworfen wird.



Bei den israelischen Angriffen auf Teheran am vergangenen Tag wurden sogenannte "Stand-off"-Waffen eingesetzt, die aus der Ferne abgefeuert werden und in der Regel kleinere Sprengköpfe haben. Mittlerweile hat Israel aber nach eigenen Angaben die Luftüberlegenheit errungen und "den Weg nach Teheran geöffnet".



Der iranische Präsident Massud Peseschkian kündigte unterdessen Vergeltung an. Die Tötung des iranischen Obersten Führers Ali Khamenei sei eine "Kriegserklärung an die Muslime, insbesondere an die Schiiten auf der ganzen Welt", sagte er am Sonntag. Man betrachte es als "Pflicht und legitimes Recht, Gerechtigkeit und Vergeltung" zu suchen. Man werde diese Verantwortung "mit voller Entschlossenheit wahrnehmen", so Peseschkian.





