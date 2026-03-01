Die Nachrichten überschlagen sich. Der Tod von Khamenei, fallende Bomben im Nahen Osten und die ständige Angst, dass der Iran als Reaktion die Straße von Hormuz dichtmacht, ein wichtiger Seewege für Öl und andere Güter. Israel und die USA schwächen den Iran abermals mit einem zweiten Bombenteppich und rufen die Bevölkerung zum Umsturz des schrecklichen Regimes in Teheran auf. Hoffen wir, dass sich dieser Krieg nicht auf Nachbarländer ausweitet und ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Tim Schäfer