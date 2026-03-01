Nvidia treibt die Verschmelzung von künstlicher Intelligenz und Mobilfunknetzen aktiv voran. Gleichzeitig erreicht der KI-Investitionszyklus neue Rekordwerte und sorgt für außergewöhnlich hohe Margen. Doch mit steigenden Milliardenbudgets wächst auch der Wettbewerbsdruck.Warum 6G und Milliardeninvestitionen den Tech-Giganten weiter antreiben könnten Nvidia stellt die Weichen für die nächste Mobilfunkgeneration und bringt sich frühzeitig in ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 börsennews.de