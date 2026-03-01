Magdeburg - Zum Abschluss des 24. Spieltags der 2. Bundesliga hat der Karlsruher SC 3:1 beim 1. FC Magdeburg gewonnen.



Bereits in der 20. Minute brachte Louey Ben Farhat die Gäste in Führung, nachdem Marvin Wanitzek einen Fehlpass von Jean Hugonet nutzte und Ben Farhat steil schickte. Der Stürmer setzte sich gegen die Magdeburger Verteidigung durch und traf aus 14 Metern in den linken Winkel.



Kurz nach dem Seitenwechsel erhöhte Ben Farhat in der 53. Minute mit einem weiteren Treffer auf 2:0, nachdem er einen Pass von Dzenis Burnic im Strafraum aufnahm und ins rechte Eck vollendete. Magdeburg kam durch Dariusz Stalmach, der nach einem Doppelpass mit Baris Atik den Anschlusstreffer erzielte, in der 66. Minute noch einmal heran. Doch der KSC stellte den alten Abstand in der 87. Minute wieder her, als Marvin Wanitzek nach einem Abpraller von Torhüter Dominik Reimann den Ball unter die Latte jagte. Das war dann auch die Vorentscheidung.



Die Magdeburger rutschen durch die Niederlage auf den vorletzten Tabellenplatz ab, während der KSC auf den achten Rang vorrückt. Für die Magdeburger geht es am Freitag bei Elversberg weiter, die Karlsruher sind am kommenden Sonntag gegen Dynamo Dresden gefordert. Die Ergebnisse der Parallelbegegnungen vom Sonntagnachmittag: Eintracht Braunschweig - Preußen Münster 1:2, Hertha BSC - 1. FC Nürnberg 2:1.





