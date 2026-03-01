Die Gerresheimer AG ist ein bedeutendes Unternehmen in der Verpackungs- und Pharmabranche. Am Mittwoch folgte eine weitere Hiobsbotschaft: Die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gab bekannt, dass sie ihre Prüfung des Konzernabschlusses 2024 ausweiten und zusätzlich eine Untersuchung des Halbjahresfinanzberichts 2025 einleiten wird.Diese Ankündigung sorgte für erhebliche Unruhe an den Märkten. Die zentrale Frage, die sich nun ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.