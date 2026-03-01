Washington/Teheran - Nach dem Tod von Irans oberstem Führer Ali Khamenei hat US-Präsident Donald Trump erklärt, die neue iranische Führung signalisiere Gesprächsbereitschaft.



Trump sagte "The Atlantic", er habe einem Gespräch zugestimmt und plane, mit den verbliebenen iranischen Führern zu sprechen. Er kritisierte, dass die iranische Seite zu lange gewartet habe, um Verhandlungen aufzunehmen.



Auf die Frage, wann das Gespräch stattfinden würde, wollte Trump keine genaue Angabe machen. Er wies darauf hin, dass einige der iranischen Verhandlungspartner der letzten Wochen nicht mehr am Leben seien. Trump sagte, dass die Iraner früher hätten handeln sollen, um eine Einigung zu erzielen.



Am Samstag hatte Trump in einer Videobotschaft die iranische Bevölkerung dazu aufgerufen, sich gegen das aktuelle Regime zu erheben. Er sagte, nun sei die Gelegenheit gekommen, das "eigene Schicksal in die Hand zu nehmen" und eine "prosperierende Zukunft" zu gestalten.





