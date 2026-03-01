Digitaler Immobilienpionier setzt Wachstumskurs fortSeit mehr als einem Vierteljahrhundert prägt Scout24 mit ImmoScout24 den digitalen Immobilienmarkt in Deutschland und Österreich. Monatlich rund 19 Millionen Nutzer, innovative Services für Miete, Kauf und Gewerbe sowie Standorte in München, Berlin, Köln und Wien unterstreichen die starke Marktposition. Die Aufnahme in den DAX und DAX 50 ESG spiegelt die Bedeutung des in München ansässigen Unternehmens ...

Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.