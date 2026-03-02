Die Automobilindustrie befindet sich an einem kritischen Wendepunkt, an dem die Verfügbarkeit strategischer Metalle nicht mehr nur eine Frage des Preises ist, sondern eine Grundvoraussetzung für die Transformation zur Elektromobilität. Autobauer wie Mercedes-Benz richten ihre Produktion konsequent auf eine "Electric-Only-Strategie" aus und rücken die vorgelagerte Wertschöpfungskette für Nickel, Kupfer und Platingruppenmetalle ins Zentrum ihrer Planung. Die Sicherung dieser essenziellen Rohstoffe muss dabei unter strengsten ökologischen, sozialen und ethischen Kriterien erfolgen, um die CO2-Bilanz der produzierten Hochleistungsbatterien zu optimieren und den Anforderungen von Investoren und Regulierungsbehörden gerecht zu werden. In diesem Marktumfeld kristallisieren sich spezifische Lösungsanbieter aus Kanada heraus, die mit grundverschiedenen Explorationsansätzen die rasant steigende Nachfrage nach sauberen und transparenten Rohstoffen bedienen.Den vollständigen Artikel lesen ...
