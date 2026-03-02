Antimon ist einer der am stärksten unterschätzten Engpassrohstoffe der Welt. Über 70 % der Förderung entfallen auf China, Exportbeschränkungen haben die Preise zeitweise auf rund 60.000 USD/t getrieben. Westliche Staaten suchen händeringend nach eigenen Quellen für Militär, Elektronik und Flammschutz. Antimony Resources liefert hochgradige Bohrergebnisse, treibt eine erste Ressourcenschätzung voran und ist vollständig finanziert. In einem Markt extremer Knappheit könnte genau hier ein strategischer Profiteur entstehen.Den vollständigen Artikel lesen ...
