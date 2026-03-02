von Sandra Willmeroth Moneycab.com: Herr Vitarelli, die VZ Gruppe hat heute ihre Jahreszahlen 2025 publiziert. Auffällig ist, dass die Erträge aus der Beratung um 13,4?Prozent gestiegen sind. Was treibt dieses Wachstum? Giulio Vitarelli: Viele Erwerbstätige sind verunsichert, weil die Pensionierung deutlich komplexer geworden ist. Zahlreiche Reformen, komplexe Regeln und drohende Steuererhöhungen führen dazu, dass sich die Rahmenbedingungen ständig ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab