Bern - Die Plattform für digitalisierte Zeitungen e-newspaperarchives.ch erreicht einen weiteren Meilenstein. 15 Millionen Seiten aus über 200 verschiedenen Zeitungstitel aus der Schweiz sind nun digitalisiert und online einsehbar. Die ältesten Zeitungen, die zur Verfügung stehen, stammen von 1692. Laufend werden neue Titel oder neue Ausgaben bestehender Titel aufgeschaltet. e-newspaperarchives.ch, kurz e-npa.ch, ist eine von der Schweizerischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab