Nur wenige Tage nach dem Rekordhoch gerät die Aktie von MTU spürbar unter Druck. Ausschlaggebend sind Fragezeichen hinter der Nachhaltigkeit der bereinigten EBIT-Marge, die 2025 ein starkes Niveau von 15,5% erreichte. MTU hat das Jahr 2025 mit Rekordzahlen abgeschlossen und seine im Jahresverlauf mehrfach angehobene Prognose erfüllt. Auch im laufenden Geschäftsjahr strebt der Triebwerkshersteller weitere Zuwächse an, rechnet jedoch gleichzeitig damit, dass die Marge 2026 wohl sinken dürfte - bedingt durch den schwachen US-Dollar und einen geringeren Anteil der besonders lukrativen Ersatztriebwerke. Somit droht ein negativer Mix-Effekt, obwohl das Wartungsgeschäft insgesamt zunehmen dürfte. Im Mittelpunkt der Prognosespanne würde die bereinigte EBIT-Marge demnach bei 14,8% landen; der bislang höchste Wert von 16,4% stammt aus dem Jahr 2019. CEO Johannes Bussmann bestätigte am Dienstag (24.2.) außerdem die mittelfristige ...Den vollständigen Artikel lesen ...
