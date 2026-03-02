Der DAX hat sich in der vergangenen Woche kaum verändert. Unter dem Strich legte das größte deutsche Börsenbarometer 23 Punkte zu und schloss +0,09% höher mit knapp 25.284 Punkten. Die höchsten Gewinne gab es bei den Aktien von Deutsche Börse und E.ON, MTU war schwächster DAX-Wert. Sind in der neuen Woche spgar neue Rekorde möglich? Allzeithoch zum Greifen nah Die Woche begann mit deutlichen Abgaben und auch der Dienstag brachte zunächst Verluste ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 sharedeals.de