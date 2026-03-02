Bern - Für Mieterinnen und Mieter in der Schweiz ändert sich vorerst nichts an der mietrechtlich relevanten Zinssituation. Der hypothekarische Referenzzinssatz bleibt bei 1,25 Prozent. Das hat das Bundesamt für Wohnungswesen (BWO) am Montag bekanntgegeben. Konkret sank der für den Referenzzinssatz massgebende Durchschnittszinssatz lediglich von 1,33 auf 1,32 Prozent. Der Zinssatz wird kaufmännisch gerundet und beim Über- beziehungsweise Unterschreiten ...Den vollständigen Artikel lesen ...
