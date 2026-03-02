Bern - Die Berner Insel-Spitalgruppe hat 2025 wieder schwarze Zahlen geschrieben und einen Konzerngewinn von 134,8 Millionen Franken ausgewiesen. Haupttreiber des deutlichen Gewinns sind unter anderem höhere Erträge und tiefere Personalkosten, wie die Gruppe am Montag mitteilte. Noch 2024 hatte die Insel-Gruppe einen Verlust von 23,7 Millionen Franken geschrieben. Die Ebitda-Marge stieg nun laut Mitteilung von 5,5 auf 14 Prozent. Das Ergebnis enthält ...Den vollständigen Artikel lesen ...
