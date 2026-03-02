EQS-News: Nordic Semiconductor
/ Schlagwort(e): Produkteinführung
Nordic Semiconductor präsentiert sein Portfolio der nächsten Generation mit Cat 1 bis, Satelliten-NTN, fortschrittlichem LTE-M/NB-IoT mit Edge-KI und einem klaren Fahrplan für 5G eRedCap, das sichere und robuste Konnektivität für Milliarden von IoT-Geräten bietet.
BARCELONA, Spanien, 2. März 2026 /PRNewswire/ -- Nordic Semiconductor, ein weltweit führender Anbieter energiesparender drahtloser Konnektivitätslösungen, präsentiert heute eine wichtige Erweiterung seiner extrem energiesparenden Mobilfunk-IoT-Produkte und -Technologien. Diese bieten eine sichere, globale Konnektivität für die Weiterentwicklung von Netzwerken und Satelliten-NTN.
"Nordic bahnt den Weg für die nächste Ära des zellularen IoT und erweitert sein Portfolio, um Entwicklern die zuverlässigste, energieeffizienteste und skalierbarste Konnektivitätsplattform für Milliarden von Geräten weltweit zu bieten", sagt Vegard Wollan, CEO von Nordic Semiconductor. "Unser Ziel ist es, global vernetzte Produkte einfacher zu entwickeln, einzusetzen und zu skalieren - vom Chip bis zur Cloud."
Plattformerweiterung mit zwei neuen Produktreihen
Die Erweiterung baut auf der bewährten Grundlage der branchenführenden nRF91-Serie von Nordic auf und umfasst zwei neue Mobilfunkproduktreihen - die nRF92- und nRF93-Serie - sowie wichtige Updates für die nRF91-Serie.
"Diese Erweiterung ist ein entscheidender Moment für unsere langfristige Strategie", sagte Oyvind Birkenes, EVP Long-Range bei Nordic Semiconductor. "Ein einheitliches, marktführendes Portfolio, das alle diese Technologien umfasst, bietet Entwicklern Klarheit, Vertrauen und eine langfristige Roadmap, auf die sie sich verlassen können - auch wenn sich Netzwerke und Anforderungen weltweit weiterentwickeln."
Besuchen Sie Nordic auf dem Mobile World Congress und der Embedded World 2026.
Treffen Sie Nordic für Vorführungen und Gespräche:
Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2922059/Cellular_IoT_Portfolio.jpg
View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/nordic-semiconductor-starkt-seine-fuhrungsposition-im-bereich-zellulares-iot-mit-wichtigen-neuen-produktvorstellungen-auf-der-mwc-2026-302699599.html
02.03.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
2283470 02.03.2026 CET/CEST