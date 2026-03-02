EQS-News: Nordic Semiconductor / Schlagwort(e): Produkteinführung

Nordic Semiconductor präsentiert sein Portfolio der nächsten Generation mit Cat 1 bis, Satelliten-NTN, fortschrittlichem LTE-M/NB-IoT mit Edge-KI und einem klaren Fahrplan für 5G eRedCap, das sichere und robuste Konnektivität für Milliarden von IoT-Geräten bietet. BARCELONA, Spanien, 2. März 2026 /PRNewswire/ -- Nordic Semiconductor, ein weltweit führender Anbieter energiesparender drahtloser Konnektivitätslösungen, präsentiert heute eine wichtige Erweiterung seiner extrem energiesparenden Mobilfunk-IoT-Produkte und -Technologien. Diese bieten eine sichere, globale Konnektivität für die Weiterentwicklung von Netzwerken und Satelliten-NTN. "Nordic bahnt den Weg für die nächste Ära des zellularen IoT und erweitert sein Portfolio, um Entwicklern die zuverlässigste, energieeffizienteste und skalierbarste Konnektivitätsplattform für Milliarden von Geräten weltweit zu bieten", sagt Vegard Wollan, CEO von Nordic Semiconductor. "Unser Ziel ist es, global vernetzte Produkte einfacher zu entwickeln, einzusetzen und zu skalieren - vom Chip bis zur Cloud." Plattformerweiterung mit zwei neuen Produktreihen Die Erweiterung baut auf der bewährten Grundlage der branchenführenden nRF91-Serie von Nordic auf und umfasst zwei neue Mobilfunkproduktreihen - die nRF92- und nRF93-Serie - sowie wichtige Updates für die nRF91-Serie. nRF92-Serie - LTE-M/NB-IoT und Satelliten-NTN der nächsten Generation

Die nRF92-Serie ist die kleinste, am höchsten integrierte und energieeffizienteste Mobilfunklösung. Sie integriert eine leistungsstarke Anwendungs-MCU, kombiniert mit extrem stromsparender Edge-KI durch die Axon-NPUs (Neural Processing Units) von Nordic. Außerdem verfügt sie über einen Multi-Konstellations-GNSS-Empfänger, Wi-Fi-Ortung und Sensor-Co-Processing. Dies eröffnet neue Möglichkeiten für Anwendungen wie intelligente Zähler, Tracker, Etiketten, industrielle Sensoren und Wearables mit einer Batterielebensdauer von mehreren Jahren.

Die Bemusterung der Hauptkunden läuft, allgemeine Verfügbarkeit ist ab Anfang 2027 geplant.

Die nRF93M1-Module bieten höheren Durchsatz (10 Mbit/s Downlink und 5 Mbit/s Uplink), robuste Leistung, globale LTE-Unterstützung und integrierte Wi-Fi-Ortungsfunktionen, behalten dabei aber den für Nordic typischen geringen Stromverbrauch und kompakten Formfaktor bei. Die Serie ist für Asset-Tracking, Gateways, Flottenmanagementsysteme, Sicherheitsgeräte, fortschrittliche Messgeräte und Verbrauchergeräte optimiert und bietet eine einfach integrierbare Alternative zu LTE Cat 1 bis-Designs. Das nRF93M1 ist vollständig in die nRF Cloud integriert und bietet FOTA, Beobachtbarkeit, Remote-Debugging und Ortungsdienste.

Führende Kunden entwickeln derzeit Produkte mit dem nRF93M1, die Mitte 2026 auf den Markt kommen sollen.

Das nRF9151 ist das führende LTE-M/NB-IoT-Modul und bietet nun auch 3GPP-konforme GEO- und LEO-Satelliten-NTN-Konnektivität - entscheidend für Logistik, intelligente Landwirtschaft, Energie und abgelegene Infrastruktur. Darüber hinaus wird das nRF9151 über einen Sub-GHz-Fallback verfügen, um die Konnektivität aufrechtzuerhalten, wenn öffentliche Netzwerke nicht verfügbar sind.

Nordic führt außerdem das nRF91M1-Modul ein - eine kompakte, benutzerfreundliche Smart-Modem-Lösung für Kunden, die eine einfache und schnelle Möglichkeit suchen, Mobilfunkkonnektivität hinzuzufügen. Es bietet den bewährten Low-Power-Modem-Stack von Nordic, eine AT-Befehlsschnittstelle und eine sichere Cloud-Integration. Es eignet sich bestens für die traditionelle Host-Modem-Architektur und für eine schnelle Markteinführung.

Nordic kooperiert mit führenden Kunden bei der Entwicklung von 5G-eRedCap-Technologien der nächsten Generation. Diese werden in Zukunft eine noch breitere Anwendungsabdeckung ermöglichen. Diese Bemühungen sind Teil der langfristigen Strategie des Unternehmens, Ultra-Low-Power-Mobilfunklösungen für das gesamte Spektrum der IoT-Anwendungsfälle anzubieten. "Diese Erweiterung ist ein entscheidender Moment für unsere langfristige Strategie", sagte Oyvind Birkenes, EVP Long-Range bei Nordic Semiconductor. "Ein einheitliches, marktführendes Portfolio, das alle diese Technologien umfasst, bietet Entwicklern Klarheit, Vertrauen und eine langfristige Roadmap, auf die sie sich verlassen können - auch wenn sich Netzwerke und Anforderungen weltweit weiterentwickeln." Besuchen Sie Nordic auf dem Mobile World Congress und der Embedded World 2026. Treffen Sie Nordic für Vorführungen und Gespräche: MWC Barcelona 2026, Halle 7, Stand 7B51 (2.-6. März)

Embedded World 2026, Nürnberg, Halle 4A, Stand 310 (10.-12. März) Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2922059/Cellular_IoT_Portfolio.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2922059/Cellular_IoT_Portfolio.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2922052/5827672/Nordic_Semiconductor_Logo.jpg



