Das US-Technologieunternehmen Lyten rechnet für die zweite Hälfte dieses Jahres mit kommerziellen Batteriezellverkäufen aus seinem Standort in Schweden, mit denen es wiederum seine Batterieproduktion in Polen beliefern will. Die deutschen Vermögenswerte von Northvolt behält Lyten weiterhin im Blick. von ESS News Das auf Kompositmaterialien und Lithium-Schwefel-Batterietechnologie spezialisierte Technologieunternehmen Lyten gab am Freitag den Abschluss der Übernahme verschiedener Vermögenswerte des insolventen schwedischen Batterieherstellers Northvolt bekannt. Am "Northvolt Ett"-Standort im schwedischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
