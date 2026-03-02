Thales hat erfolgreich eine weltweit einzigartige Innovation vorgestellt, die 5G-Netze für das Zeitalter des Quantencomputings vorbereitet und damit einen wichtigen Meilenstein für die globale Telekommunikationsbranche setzt.

Die Zusammenarbeit mit einem führenden Mobilfunkbetreiber hat gezeigt, dass bereits im Einsatz befindliche 5G-SIM-/eSIM-Karten sicher auf quantensicheren Schutz aufgerüstet werden können, ohne den Dienst zu unterbrechen oder das Kundenerlebnis zu beeinträchtigen.

Dieser Durchbruch im Bereich der Post-Quantum-Kryptografie (PQC) beweist, dass Mobilfunknetze ihre Sicherheit durch Krypto-Agilität weiterentwickeln können, um Quanten-Cyberbedrohungen zu begegnen.

Quantencomputer haben das Potenzial, die heutigen Verschlüsselungsmethoden in Zukunft zu knacken und damit die mobile Kommunikation, persönliche Daten und kritische Infrastrukturen zu gefährden. Für Telekommunikationsbetreiber ist dies kein fernes theoretisches Problem: 5G-Netze bilden die Grundlage für alles, von Smartphones und vernetzten Fahrzeugen bis hin zu Notdiensten, Industrie und nationaler Infrastruktur.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260301257491/de/

WORLD FIRST: Thales hat erfolgreich eine weltweit einzigartige Innovation demonstriert, die 5G-Netze auf das Zeitalter des Quantencomputings vorbereitet und damit einen bedeutenden Meilenstein für die globale Telekommunikationsbranche gesetzt. (Foto 123ref)

Die Herausforderung liegt in der Größenordnung. Es ist weder praktikabel noch nachhaltig, jedes Mal, wenn sich die Sicherheitsstandards weiterentwickeln, Millionen von Geräten auszutauschen. Die Branche braucht einen neuen Ansatz. Mit dieser Demonstration zeigt Thales, dass die Sicherheit per Fernzugriff und sofort direkt auf bereits verwendeten SIM- und eSIM-Karten aktualisiert werden kann. Diese als Krypto-Agilität bezeichnete Funktion ermöglicht es Betreibern, ihre Sicherheitsvorkehrungen an sich weiterentwickelnde Bedrohungen und Standards anzupassen, ohne auf neue Produktgenerationen warten zu müssen.

Diese Innovation unterstreicht, wie Thales die Sicherheit bereits eingesetzter SIM- und eSIM-Karten verbessern kann, indem postquantische kryptografische Algorithmen per Fernzugriff direkt auf die Karte heruntergeladen werden. Dies geschieht nahtlos im Hintergrund, wobei bestehende Daten und Dienste erhalten bleiben und gleichzeitig die Sicherheit sofort erhöht wird. Mit dem einzigartigen Krypto-Agility-Ansatz von Thales können Betreiber den Geräteschutz per Fernzugriff aktualisieren, ohne Karten auszutauschen, Geräte zu wechseln oder die Konnektivität zu unterbrechen.

Das bedeutet, dass 5G-Netze auch dann sicher, widerstandsfähig und vertrauenswürdig bleiben, wenn Quantencomputer Realität werden. Diese erfolgreiche Demonstration ist die erste ihrer Art und sendet ein starkes Signal an den Markt:

Quantensichere Sicherheit kann über Funk eingeführt werden, ohne dass Geräte ausgetauscht oder Dienste unterbrochen werden müssen.

Mobilfunknetze können sich im Laufe der Zeit sicher weiterentwickeln, auch wenn sich die Bedrohungen ändern.

Telekommunikationsbetreiber können ihre langfristigen Investitionen schützen und sich gleichzeitig auf die nächste Ära des Quantencomputings vorbereiten.

Es baut auch auf der starken Führungsposition von Thales im Bereich der Post-Quanten-Kryptografie auf, die von speziellen Forschungsteams innerhalb der gesamten Gruppe unterstützt wird. Thales integriert nicht nur zukunftssichere Sicherheitstechnologien, sondern entwickelt diese auch aktiv weiter. Dabei werden eigene quantenresistente Methoden internationalen Standardisierungsbemühungen wie denen des US-amerikanischen National Institute of Standards and Technology (NIST) vorgelegt..

"Dieser erfolgreiche Test zeigt, dass quantensichere Sicherheit kein Zukunftskonzept mehr ist, sondern etwas, worauf sich Netzwerke schon heute vorbereiten können", sagte Eva Rudin, VP Mobile Connectivity Solutions bei Thales. "Durch die Möglichkeit von Fern-Upgrades helfen wir Betreibern, ihre Kunden und kritischen Dienste ohne Unterbrechungen zu schützen. Wir werden weiterhin zusammenarbeiten, um quantensichere Sicherheit in kommerzielle und private 5G-Netze weltweit zu bringen und so Vertrauen, Widerstandsfähigkeit und Kontinuität in einer sich schnell verändernden digitalen Welt zu gewährleisten."

Über Thales

Thales (Euronext Paris: HO) ist ein weltweit führender Anbieter von fortschrittlichen Technologien für die Bereiche Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Cyber Digital. Das Portfolio an innovativen Produkten und Dienstleistungen adressiert mehrere wichtige Herausforderungen: Souveränität, Sicherheit, Nachhaltigkeit und Inklusion.

Die Gruppe investiert jährlich mehr als 4 Milliarden Euro in Forschung und Entwicklung in Schlüsselbereichen, insbesondere für kritische Umgebungen wie künstliche Intelligenz, Cybersicherheit, Quanten- und Cloud-Technologien.

Thales beschäftigt mehr als 83.000 Mitarbeiter in 68 Ländern. 2024 erwirtschaftete die Gruppe einen Umsatz von 20,6 Milliarden Euro.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20260301257491/de/

Contacts:

PRESSEKONTAKT:

Vanessa Viala

Thales Press Officer 'Cyber Digital'

E-Mail: vanessa.viala@thalesgroup.com

Tel.: +33 607 34 00 34