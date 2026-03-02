EQS-News: Super Micro Computer, Inc. / Schlagwort(e): Expansion/Produkteinführung

Supermicro erweitert Unterstützung für AI-RAN und Sovereign AI-Lösungen zur Bereitstellung einer leistungsstarken, effizienten und skalierbaren KI-Infrastruktur



Hochmoderne Infrastrukturlösungen mit den neuesten CPUs und GPUs treiben KI-native Telekommunikationsnetze sowie sichere, skalierbare KI-Fabriken an

Supermicro arbeitet mit weltweiten Partnern wie Nokia, SK Telecom und Telenor zusammen, um reale Anwendungsfälle auf dem MWC Barcelona zu demonstrieren SAN JOSE, Kalifornien, und BARCELONA, Spanien, 2. März 2026 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI/ML, HPC, Cloud, Speicher sowie 5G/Edge, kündigt eine erweiterte Unterstützung für Infrastrukturlösungen an, die Plattformen für souveräne KI und Funkzugangsnetze mit künstlicher Intelligenz (KI-RAN) antreiben. Auf dem Mobile World Congress Barcelona (MWC), der weltweit größten Veranstaltung für die Telekommunikationsbranche, stellen Supermicro und seine Ökosystempartner die neuesten Anwendungsfälle aus der Praxis vor, die Leistung, Effizienz und Skalierbarkeit miteinander verbinden. "Um KI in großem Maßstab in das RAN zu bringen, ist eine für Telekommunikationsnetze optimierte Infrastruktur erforderlich", sagte Charles Liang, Präsident und Geschäftsführer von Supermicro. "Während Betreiber Intelligenz in ihre Netze integrieren und ihre souveränen KI-Strategien vorantreiben, ermöglichen die flexiblen Data Center Building Block Solutions (DCBBS) von Supermicro und die enge Zusammenarbeit mit unserem Ökosystem eine schnelle Bereitstellung leistungsstarker, energieeffizienter Lösungen, die Datensouveränität sowie langfristige Skalierbarkeit unterstützen." Weitere Informationen zu Supermicros Telco-Produkten finden Sie auf unserer Website: https://www.supermicro.com/en/solutions/ai/telco Der Einsatz von KI in Telekommunikationsnetzen nimmt rapide zu, da Betreiber nach mehr Effizienz und Automatisierung streben. KI-RAN bringt KI in das Funkzugangsnetz ein, um Spektrum, Energieverbrauch sowie Leistung zu optimieren, und schafft zugleich eine verteilte Netzstruktur, über die Betreiber und Endnutzer KI-Anwendungen nutzen können. KI-RAN erfordert Infrastrukturlösungen, die so ausgelegt sind, dass sie die besonderen Anforderungen von Telekommunikationsnetzen skalierbar sowie kosteneffizient erfüllen. Supermicro erweitert sein umfangreiches Angebot an KI-RAN-Systemen im Einklang mit dem Design des NVIDIA Aerial RAN Computer (ARC) , um die neuesten Technologien einschließlich der NVIDIA Blackwell Architektur zu unterstützen. Die kommenden Produkte nutzen das neueste NVIDIA ARC-Pro. ARS-111L-FR ist ein 1U-System mit geringer Einbautiefe, das für verteilte RAN-Workloads ausgelegt ist. Das System verfügt über eine NVIDIA Grace CPU C1 und ist mit NVIDIA ConnectX Ethernet -Adaptern für Hochgeschwindigkeitsnetzwerke kompatibel. Zusätzlich bietet der Server Platz für bis zu 2 Low-Profile-GPU-Karten, wie die NVIDIA L4 für KI-Workloads.

ist ein leistungsstarkes 2U-Grace-Superchip-System mit bis zu 2 NVIDIA GPUs mit doppelter Breite. Supermicro hat das System so verbessert, dass es unterstützt und damit anspruchsvolle KI-Workloads im gesamten Telekommunikationsnetzwerk ausführen kann. ARS-111GL-NHR ist Supermicros 1U GH200 Grace Hopper Superchip System mit integrierter GPU und 900 GB/s NVLink Interconnect zwischen CPU und GPU. Die superschnelle Chip-zu-Chip-Bandbreite macht zusammen mit der Unterstützung für NVIDIA BlueField Data Processing Units (DPUs) und ConnectX Ethernet-Adapter NVIDIA Grace Hopper zu einem leistungsstarken sowie vielseitigen System für Forschung und KI-Inferenz am Netzwerkrand. Souveräne KI bezeichnet die Fähigkeit eines Unternehmens, künstliche Intelligenz innerhalb der eigenen kontrollierten Infrastruktur, Datenumgebungen und Compliance-Rahmenwerke zu entwickeln, bereitzustellen sowie zu steuern. Die steigende Nachfrage nach Plattformen für souveräne KI eröffnet Telekommunikationsbetreibern eine strategische Chance, indem sie sichere KI-Infrastruktur im eigenen Land als Dienst anbieten und damit neue Einnahmequellen in der digitalen Wirtschaft erschließen. Die Bereitstellung von souveräner KI in großem Maßstab erfordert eine leistungsstarke, skalierbare und energieeffiziente Infrastruktur. Die innovativen DCBBS von Supermicro sind darauf ausgelegt, Unternehmen die schnelle Bereitstellung und Erweiterung von KI-Rechenzentren zu ermöglichen. Modulare Architekturen vereinfachen die Skalierung, während fortschrittliche Wärme- und Stromversorgungskonzepte die betriebliche Effizienz verbessern. Auf dem MWC arbeitet Supermicro mit führenden Branchenakteuren zusammen, um reale Einsätze sowie praxisnahe Anwendungsfälle zu zeigen, welche die KI-Beschleunigung voranbringen. Telenor , ein führender nordischer Telekommunikationsanbieter, hat mit der Telenor AI Factory Norwegens erste Cloudplattform für souveräne KI gestartet. Sie wurde für Unternehmen, Start-ups sowie Organisationen des öffentlichen Sektors entwickelt und stellt vollständig in Norwegen betriebene, NVIDIA-GPU-beschleunigte Infrastruktur bereit, sodass Daten das Land nicht verlassen. Durch die Kombination von Sicherheit, Skalierbarkeit sowie Nachhaltigkeit senkt Telenor AI Factory die Hürden für die Einführung von KI, verkürzt die Markteinführungszeit und unterstützt die Einhaltung sensibler Datenvorgaben. Damit positioniert sich Telenor nicht nur als Telekommunikationsbetreiber, sondern auch als strategischer Anbieter von souveränen KI-Diensten.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg



