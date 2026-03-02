EQS-News: Super Micro Computer, Inc.
SAN JOSE, Kalifornien, und BARCELONA, Spanien, 2. März 2026 /PRNewswire/ -- Supermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für KI/ML, HPC, Cloud, Speicher sowie 5G/Edge, kündigt eine erweiterte Unterstützung für Infrastrukturlösungen an, die Plattformen für souveräne KI und Funkzugangsnetze mit künstlicher Intelligenz (KI-RAN) antreiben. Auf dem Mobile World Congress Barcelona (MWC), der weltweit größten Veranstaltung für die Telekommunikationsbranche, stellen Supermicro und seine Ökosystempartner die neuesten Anwendungsfälle aus der Praxis vor, die Leistung, Effizienz und Skalierbarkeit miteinander verbinden.
"Um KI in großem Maßstab in das RAN zu bringen, ist eine für Telekommunikationsnetze optimierte Infrastruktur erforderlich", sagte Charles Liang, Präsident und Geschäftsführer von Supermicro. "Während Betreiber Intelligenz in ihre Netze integrieren und ihre souveränen KI-Strategien vorantreiben, ermöglichen die flexiblen Data Center Building Block Solutions (DCBBS) von Supermicro und die enge Zusammenarbeit mit unserem Ökosystem eine schnelle Bereitstellung leistungsstarker, energieeffizienter Lösungen, die Datensouveränität sowie langfristige Skalierbarkeit unterstützen."
Der Einsatz von KI in Telekommunikationsnetzen nimmt rapide zu, da Betreiber nach mehr Effizienz und Automatisierung streben. KI-RAN bringt KI in das Funkzugangsnetz ein, um Spektrum, Energieverbrauch sowie Leistung zu optimieren, und schafft zugleich eine verteilte Netzstruktur, über die Betreiber und Endnutzer KI-Anwendungen nutzen können.
KI-RAN erfordert Infrastrukturlösungen, die so ausgelegt sind, dass sie die besonderen Anforderungen von Telekommunikationsnetzen skalierbar sowie kosteneffizient erfüllen. Supermicro erweitert sein umfangreiches Angebot an KI-RAN-Systemen im Einklang mit dem Design des NVIDIA Aerial RAN Computer (ARC), um die neuesten Technologien einschließlich der NVIDIA Blackwell Architektur zu unterstützen. Die kommenden Produkte nutzen das neueste NVIDIA ARC-Pro.
Souveräne KI bezeichnet die Fähigkeit eines Unternehmens, künstliche Intelligenz innerhalb der eigenen kontrollierten Infrastruktur, Datenumgebungen und Compliance-Rahmenwerke zu entwickeln, bereitzustellen sowie zu steuern. Die steigende Nachfrage nach Plattformen für souveräne KI eröffnet Telekommunikationsbetreibern eine strategische Chance, indem sie sichere KI-Infrastruktur im eigenen Land als Dienst anbieten und damit neue Einnahmequellen in der digitalen Wirtschaft erschließen.
Die Bereitstellung von souveräner KI in großem Maßstab erfordert eine leistungsstarke, skalierbare und energieeffiziente Infrastruktur. Die innovativen DCBBS von Supermicro sind darauf ausgelegt, Unternehmen die schnelle Bereitstellung und Erweiterung von KI-Rechenzentren zu ermöglichen. Modulare Architekturen vereinfachen die Skalierung, während fortschrittliche Wärme- und Stromversorgungskonzepte die betriebliche Effizienz verbessern.
Auf dem MWC arbeitet Supermicro mit führenden Branchenakteuren zusammen, um reale Einsätze sowie praxisnahe Anwendungsfälle zu zeigen, welche die KI-Beschleunigung voranbringen.
Informationen zu Super Micro Computer, Inc.
Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter anwendungsoptimierter IT-Gesamtlösungen. Das Unternehmen wurde in San Jose in Kalifornien gegründet, ist dort weiterhin tätig und setzt sich dafür ein, Innovationen für Enterprise-, Cloud-, KI- sowie 5G-Telco/Edge-IT-Infrastruktur als Erster auf den Markt zu bringen. Wir sind ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen sowie Software und Support-Diensten. Die Expertise von Supermicro in den Bereichen Mainboard-, Stromversorgungs- sowie Gehäusedesign unterstützt unsere Entwicklung sowie die Produktion und bietet unserer weltweiten Kundschaft Innovationen der nächsten Generation von der Cloud bis zur Edge. Unsere Produkte werden unternehmensintern (in den USA, Taiwan sowie den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei nutzen wir globale Abläufe für Skalierung und Effizienz, um die Gesamtbetriebskosten zu senken sowie die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions ermöglicht Kunden, ihre Systeme exakt auf ihre jeweiligen Workloads und Anwendungen abzustimmen, indem sie aus einer breiten Systemfamilie wählen. Diese basiert auf flexiblen sowie wiederverwendbaren Bausteinen und unterstützt ein umfassendes Spektrum an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, GPUs, Speicherlösungen, Netzwerktechnik, Stromversorgung sowie Kühllösungen (klimatisierte Luftkühlung, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung).
Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.
Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.
