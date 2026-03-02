Anfang Mai übernimmt Sandra Ersfeld die Gesamtverantwortung für den Schaden-Bereich der Zurich Gruppe Deutschland. Sie folgt auf Markus Troche, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt. Ersfeld ist seit 2014 für das Unternehmen tätig. Personelle Veränderungen im Schaden-Bereich der Zurich Gruppe Deutschland. Ab dem 01.05.2026 liegt die Gesamtverantwortung bei Sandra Ersfeld. In ihrer neuen Funktion soll sie die Schadenorganisation des Versicherers strategisch weiterentwickeln und die Weichen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 AssCompact