Die Aktie von BYD rückt wieder in den Fokus der Investoren. Zu Wochenbeginn legt das Papier auf 99,40 Hongkong-Dollar zu. Anleger blicken optimistisch auf das Technologie-Event, das der Elektroauto-Hersteller am 5. März veranstalten wird.BYD will laut eigenen Angaben auf dem kommenden "Tech Day" eine neue, "disruptive Technologie" vorstellen. Experten erwarten, dass das Unternehmen neue Standards bei der Ladegeschwindigkeit setzen wird. Möglich wäre auch die Vorstellung neuer Fahrassistenzsysteme ...Den vollständigen Artikel lesen ...
