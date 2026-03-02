Chinas größter Autohersteller BYD hat im Februar 2026 einen Absatzrückgang von 41 Prozent erlitten und verkaufte 190.190 E-Fahrzeuge und Plug-in-Hybride. Zugleich war es der erste Monat, in dem der Übersee-Absatz höher lag als in China. Damit ist der Absatz im Februar sogar noch deutlich gesunken als im Januar mit Minus 30 Prozent. Insgesamt war es bereits der sechste Monat in Folge mit rückläufigen Absatzzahlen. Doch während der Absatz im chinesischen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 electrive.net