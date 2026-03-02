Anzeige
Mehr »
Montag, 02.03.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Erste Psilocybin-Behandlungen laufen - warum steht Optimi noch bei Pennystock-Level?!
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche
Asset Standard
02.03.2026 10:30 Uhr
101 Leser
Artikel bewerten:
(0)

Kornelius Purps (antea): Der "AI Scare Trade"

27.02.2026 -

Der "AI Scare Trade"

Da sind wir wieder. Infolge einer fast schon skurril anmutenden Aneinanderreihung unglücklicher Zufälle wurde aus einer anvisierten kurzen CONCLUSIO-Unterbrechung eine ausgedehnte Pause. Aber nun sind wir zurück und planen, wieder im wöchentlichen Rhythmus zu veröffentlichen. A propos Rhythmus: Der Monat Februar war gekennzeichnet von fast schon gleichmäßig wiederkehrenden heftigen Kursrückschlägen in verschiedenen Aktienmarktsektoren. Der sogenannte "AI Scare Trade", zu Deutsch in etwa der "KI-Angsthandel", beherrschte die Schlagzeilen. Ich werde heute einige Beispiele für diesen "AI Scare Trade" präsentieren und darlegen, in welche Sektoren die Anleger flüchten.

Oberflächlich betrachtet verlief das Börsengeschehen in den ersten zwei Monaten dieses Jahres ruhig. Maßgebliche Aktienindizes bewegten sich bislang innerhalb überschaubarer Bandbreiten von drei (DAX) oder fünf (S&P 500) Prozent. Diese Indexbetrachtung verschleiert jedoch die erheblichen Performanceunterschiede einzelner Branchen oder gar einzelner Unternehmenstitel.

Klicken Sie hier, um den vollständigen Beitrag zu lesen.
© 2026 Asset Standard
Favoritenwechsel - diese 5 Werte sollten Anleger im Depot haben!
Das Börsenjahr 2026 ist für viele Anleger ernüchternd gestartet. Tech-Werte straucheln, der Nasdaq 100 tritt auf der Stelle und ausgerechnet alte Favoriten wie Microsoft und SAP rutschen zweistellig ab. KI ist plötzlich kein Rückenwind mehr, sondern ein Belastungsfaktor, weil Investoren beginnen, die finanzielle Nachhaltigkeit zu hinterfragen.

Gleichzeitig vollzieht sich an der Wall Street ein lautloser Favoritenwechsel. Während viele auf Wachstum setzen, feiern Value-Titel mit verlässlichen Cashflows ihr Comeback: Telekommunikation, Industrie, Energie, Pharma – die „Cashmaschinen“ der Realwirtschaft verdrängen hoch bewertete Hoffnungsträger.

In unserem aktuellen Spezialreport stellen wir fünf Aktien vor, die genau in dieses neue Marktbild passen: solide, günstig bewertet und mit attraktiver Dividende. Werte, die nicht nur laufende Erträge liefern, sondern auch bei Marktkorrekturen Sicherheit bieten.

Jetzt den kostenlosen Report sichern – bevor der Value-Zug 2026 endgültig abfährt!

Dieses exklusive PDF ist nur für kurze Zeit gratis verfügbar.
Hier klicken
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.