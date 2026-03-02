Kornelius Purps (antea): Der "AI Scare Trade"

27.02.2026 -

Der "AI Scare Trade"

Da sind wir wieder. Infolge einer fast schon skurril anmutenden Aneinanderreihung unglücklicher Zufälle wurde aus einer anvisierten kurzen CONCLUSIO-Unterbrechung eine ausgedehnte Pause. Aber nun sind wir zurück und planen, wieder im wöchentlichen Rhythmus zu veröffentlichen. A propos Rhythmus: Der Monat Februar war gekennzeichnet von fast schon gleichmäßig wiederkehrenden heftigen Kursrückschlägen in verschiedenen Aktienmarktsektoren. Der sogenannte "AI Scare Trade", zu Deutsch in etwa der "KI-Angsthandel", beherrschte die Schlagzeilen. Ich werde heute einige Beispiele für diesen "AI Scare Trade" präsentieren und darlegen, in welche Sektoren die Anleger flüchten.

Oberflächlich betrachtet verlief das Börsengeschehen in den ersten zwei Monaten dieses Jahres ruhig. Maßgebliche Aktienindizes bewegten sich bislang innerhalb überschaubarer Bandbreiten von drei (DAX) oder fünf (S&P 500) Prozent. Diese Indexbetrachtung verschleiert jedoch die erheblichen Performanceunterschiede einzelner Branchen oder gar einzelner Unternehmenstitel.

