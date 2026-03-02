© Foto: Uncredited - U.S. Central CommandDie Angriffe im Nahen Osten haben Europas Börsen gespalten. Defense-Werte wie Rheinmetall, Renk und Hensoldt schießen nach oben, während zivile Player wie Safran und Rolls-Royce verlieren.Der neue Konflikt zwischen den USA, Israel und dem Iran hat die Börsen am Montag in Bewegung gesetzt - und einen Sektor sofort in den Fokus gerückt: die Rüstungsindustrie. Während Europas Leitindizes unter Druck standen, suchten Anleger gezielt Schutz in Verteidigungswerten. Rheinmetall, Renk und Hensoldt stiegen im vorbörslichen Handel um 5 bis 9 Prozent, TKMS um 2,6 Prozent. Der Grund ist klar: Jede Eskalation erhöht die Nachfrage nach Raketenabwehrsystemen, Drohnenabwehr und militärischer Ausrüstung. …Den vollständigen Artikel lesen
