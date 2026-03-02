Ottawa, Ontario--(Newsfile Corp. - Montag, 2. März 2026) - Focus Graphite Inc. (TSXV: FMS) (OTCQB: FCSMF) (FSE: FKC0) ("Focus" oder das "Unternehmen"), ein kanadischer Entwickler hochgradiger Flockengraphit-Lagerstätten und fortschrittlicher Graphitmaterialien für Batterie-, Verteidigungs- und Industrieanwendungen, freut sich bekannt zu geben, dass eine Sechs-Tonnen-Großprobe aus dem zu 100 % unternehmenseigenen Lac Knife Graphite Project ("Lac Knife" oder das "Projekt") an SGS Canada Inc. ("SGS") in Lakefield, Ontario, versandt wurde und damit offiziell die Pilotverarbeitung im Rahmen des von Natural Resources Canada ("NRCan") geförderten Demonstrationsprogramms begonnen hat. Ziel des Programms ist die Produktion von rund fünfhundert (500) Kilogramm Graphitkonzentrat zur Unterstützung nachgelagerter thermischer Reinigung, finaler Reaktorauslegung und Produktvalidierung.

Die Sechs-Tonnen-Probe wird vor der Pilotverarbeitung zerkleinert, homogenisiert, analysiert (Head-Assays) und metallurgisch bewertet. SGS wird eine diskontinuierliche Pilot-Flotationsanlage betreiben, um hochgradiges Graphitkonzentrat mit einem Zielgehalt von etwa 95 % graphitischem Kohlenstoff zu erzeugen. Das Endkonzentrat wird getrocknet und in geeignete Korngrößen für anschließende Reinigungstests klassiert. Das Unternehmen erwartet, dass das Konzentrat innerhalb von etwa acht bis neun Wochen produziert und an seinen Technologiepartner, das Thermal & Material Engineer Center ("TMEC"), versandt wird, um mit der finalen Reaktorauslegung zu beginnen. Der verbleibende Teil des dreimonatigen Programms umfasst hauptsächlich Datenauswertung und Berichterstattung.

Wie bereits am 8. Dezember 2025 bekannt gegeben, hat das Unternehmen eine Finanzierungsvereinbarung über bis zu 14,1 Mio. CAD an nicht rückzahlbaren Beiträgen im Rahmen der Global Partnerships Initiative ("GPI") von NRCan abgeschlossen. Der ehrenwerte Tim Hodgson, Minister für Energie und natürliche Ressourcen, erklärte: "Angesichts der weltweit steigenden Nachfrage nach kritischen Mineralien ist Kanada bereit, eine Führungsrolle zu übernehmen. Die Arbeit von Focus Graphite bei Lac Knife zeigt, wie wir eine vollständig kanadische Wertschöpfungskette - vom Rohstoff bis zum hochreinen Graphit - aufbauen und gleichzeitig unsere wirtschaftliche Sicherheit stärken können. Die Weiterentwicklung der Pilotverarbeitung im eigenen Land unterstützt gute Arbeitsplätze, zieht Investitionen an und stärkt Kanadas Position als verlässlicher Lieferant in einer sich wandelnden Welt."

Claude Guay, Parlamentarischer Staatssekretär des Ministers für Energie und natürliche Ressourcen, ergänzte: "Die heutigen Fortschritte bei Lac Knife zeigen, wie kanadische Unternehmen Ambitionen in konkretes Handeln umsetzen. Durch die Weiterentwicklung der Pilotverarbeitung in Kanada trägt Focus Graphite zum Aufbau nachgelagerter Kapazitäten bei, die gute Arbeitsplätze schaffen, regionale Wirtschaftsräume stärken und Kanada in die Lage versetzen, die fortschrittlichen Materialien bereitzustellen, auf die sich unsere Partner verlassen."

Richard Pearce, Technischer Berater von Focus, erklärte: "SGS Lakefield ist weltweit führend in der Mineralaufbereitung und metallurgischen Pilotversuchen und verfügt über umfassende Kenntnisse des Lac-Knife-Verfahrensschemas. Dieses Großprobenprogramm stellt einen wichtigen Meilenstein dar, während wir Lac Knife in Richtung einer vertikal integrierten, hochreinen Graphitproduktion in Kanada voranbringen. Die Erzeugung von Pilotkonzentrat reduziert das Skalierungsrisiko erheblich und beschleunigt unseren Weg zur kommerziellen Demonstration."

Das im Rahmen dieses Programms erzeugte Konzentrat dient zwei zentralen strategischen Zielen. Das an TMEC gelieferte Material unterstützt die finale Planung, detaillierte Designoptimierung und Erstellung baureifer Spezifikationen für den Reaktor der thermischen Reinigungsanlage und stellt damit einen entscheidenden Schritt in Richtung Fertigung und Demonstrationsproduktion dar. Parallel dazu wird ein Teil des Konzentrats für Kundenqualifizierung und Produktvalidierung zurückbehalten, um potenzielle Endabnehmer aus den Bereichen Batterie, Verteidigung und fortschrittliche Materialien einzubinden. Gemeinsam unterstützen diese Arbeitsschritte das Ziel von Focus, eine integrierte kanadische Lieferkette vom Rohstoff bis zum hochreinen Graphitprodukt aufzubauen.

Hochreiner Graphit ist ein essenzielles Material für Lithium-Ionen-Batterien, Energiespeichersysteme, fortschrittliche Verteidigungsanwendungen und Hightech-Fertigung. Der Aufbau inländischer Produktionskapazitäten für Graphitkonzentrat und dessen Reinigung wird zunehmend als strategisch bedeutsam für Lieferkettensicherheit, industrielle Wettbewerbsfähigkeit und die Ziele der Energiewende angesehen.

Parallel zu den metallurgischen Tests hat Focus mehrere potenzielle Standorte in Québec und Ontario für die Installation der geplanten Demonstrationsanlage zur thermischen Reinigung besichtigt. Das Unternehmen bewertet aktiv bestehende Industrieinfrastruktur, Energieversorgung, Logistiknetzwerke und Genehmigungswege, während es gemeinsam mit seinem Technologiepartner die finale Reaktorauslegung vorantreibt.

Das Unternehmen wird weitere Updates veröffentlichen, sobald die Pilotverarbeitung fortschreitet und zusätzliche Meilensteine erreicht werden.

Sachverständige Person

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Richard Pearce, PE, Präsident von Brasil Insight Capital LLC und Berater des Unternehmens, geprüft und genehmigt. Er ist eine qualifizierte Person im Sinne des National Instrument NI 43-101.

Über Focus Graphite Advanced Materials Inc.

Focus Graphite Advanced Materials gestaltet die Zukunft kritischer Mineralien neu - mit zwei zu 100 % unternehmenseigenen Weltklasse-Graphitprojekten und modernster Batterietechnologie. Unser Flaggschiffprojekt Lac Knife zählt zu den am weitesten fortgeschrittenen hochreinen Graphitlagerstätten in Nordamerika und verfügt über eine vollständig abgeschlossene Machbarkeitsstudie. Lac Knife ist positioniert, ein bedeutender Lieferant für die Batterie-, Verteidigungs- und Hightech-Materialien-Industrie zu werden.

Unser Projekt Lac Tétépisca stärkt unser Portfolio zusätzlich und besitzt das Potenzial, eine der größten sowie hochreinsten und hochgradigsten Graphitlagerstätten Nordamerikas zu werden. Bei Focus gehen wir über den reinen Bergbau hinaus - wir entwickeln umweltverträgliche Aufbereitungslösungen und innovative Batterietechnologien, einschließlich unseres zum Patent angemeldeten, siliziumangereicherten sphäroidisierten Graphits, der darauf ausgelegt ist, die Batterieleistung und -effizienz zu steigern.

Unser Innovationsanspruch gewährleistet eine chemikalienfreie und umweltfreundliche Lieferkette - von der Mine bis zum Markt. Zusammenarbeit steht im Mittelpunkt unserer Vision. Wir kooperieren aktiv mit Branchenführern, Forschungseinrichtungen und Regierungsbehörden, um die Kommerzialisierung von Graphitmaterialien der nächsten Generation zu beschleunigen. Als nordamerikanisches Unternehmen setzen wir uns für eine widerstandsfähige, lokal beschaffte Versorgung mit kritischen Mineralien ein - zur Verringerung der Abhängigkeit von ausländisch kontrollierten Märkten und zur Förderung des Übergangs in eine nachhaltige Zukunft.

