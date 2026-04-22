Rüstungsboom braucht Rohstoffe - Rheinmetall, Almonty und Focus Graphite im Fokus

Anzeige / Werbung

Die globalen Märkte stehen vor einer neuen Realität: Geopolitische Spannungen, steigende Energiepreise und ein struktureller Wandel in der Verteidigungsindustrie verändern die Nachfrage nach Rohstoffen grundlegend. Während Öl und Gas kurzfristig die Schlagzeilen dominieren, entwickelt sich im Hintergrund ein strategischer Wettbewerb um kritische Materialien wie Graphit und Wolfram. Unternehmen wie Rheinmetall AG (ISIN: DE0007030009), Almonty Industries Inc. (ISIN: CA0203987072) und Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E8743) stehen exemplarisch für diese Entwicklung - wenn auch aus unterschiedlichen Perspektiven entlang der Wertschöpfungskette.

Energiekrise zeigt Verwundbarkeit der Märkte

Der jüngste Anstieg der europäischen Gaspreise ist mehr als nur eine Momentaufnahme. Die Eskalation rund um die Straße von Hormus hat erneut gezeigt, wie schnell zentrale Handelsrouten unter Druck geraten können. Preise, die zwischenzeitlich von rund 30 auf über 70 Euro je Megawattstunde gestiegen waren, verdeutlichen die Abhängigkeit der globalen Wirtschaft von stabilen Lieferketten. Diese Dynamik wirkt sich längst nicht mehr nur auf Energie aus. Auch industrielle Rohstoffe geraten zunehmend in den Fokus, da sie die Grundlage moderner Technologien und militärischer Systeme bilden.

Rheinmetall: Wachstum da - aber der Markt zögert

Im Verteidigungssektor bleibt Rheinmetall AG einer der zentralen Akteure. Analysten sehen weiterhin erhebliches Potenzial, mit Kurszielen deutlich über dem aktuellen Niveau. Gleichzeitig zeigt die Aktie derzeit eine gewisse Zurückhaltung. Trotz geopolitischer Spannungen fehlen kurzfristig klare Impulse. Viele Erwartungen scheinen bereits eingepreist, während Investoren zunehmend Gewinne sichern. Auch charttechnisch befindet sich der Titel in einer Konsolidierungsphase. Langfristig bleibt die Wachstumsstory jedoch intakt. Neue Geschäftsfelder, etwa im Bereich militärischer Infrastruktur und Energieversorgung, zeigen, dass Rheinmetall seine Position weiter ausbaut. Klar ist aber auch: Ohne Rohstoffe lassen sich diese Pläne nicht umsetzen.

Almonty: Wolfram als strategisches Metall

Neben klassischen Rüstungsunternehmen rücken auch spezialisierte Rohstoffanbieter stärker in den Fokus. Almonty Industries Inc. ist ein Beispiel dafür. Das Unternehmen konzentriert sich auf Wolfram - ein Metall, das für Hochleistungswerkzeuge, Luftfahrt und militärische Anwendungen essenziell ist. Der Markt ist stark von China dominiert, was westliche Alternativen strategisch wertvoll macht. Mit Projekten in Europa und Südkorea positioniert sich Almonty als Teil dieser neuen Lieferketten. Der Trend ist klar: Rohstoffe werden nicht mehr nur nach Preis, sondern zunehmend nach geopolitischer Sicherheit bewertet.

Graphit wird zum Schlüsselrohstoff

Während Wolfram für Härte und Widerstandsfähigkeit steht, ist Graphit der unsichtbare Enabler moderner Technologien. Ob Batterien, elektronische Systeme oder spezialisierte Anwendungen - ohne Graphit funktionieren viele Schlüsseltechnologien nicht. Das zeigt auch die Entwicklung in der Branche. Unternehmen wie EcoGraf (ISIN: AU0000071482) treiben aktiv Partnerschaften mit Industriekonzernen voran, um sich in die Batterie-Wertschöpfungskette zu integrieren. Gleichzeitig wird deutlich, wie komplex neue Projekte sind. Graphite One Inc. (ISIN: CA38871F1027) kämpft mit Genehmigungen, politischem Gegenwind und veränderten Marktbedingungen - trotz milliardenschwerer Finanzierungszusagen.

Focus Graphite: Standortvorteil in unsicheren Zeiten

In diesem Umfeld rückt Focus Graphite Inc. zunehmend in den Fokus. Ein entscheidender Faktor ist der Standort: Québec gilt als stabile, rohstofffreundliche Region mit klaren regulatorischen Strukturen und Zugang zu günstiger Energie. Gerade im Vergleich zu Projekten mit politischen oder gesellschaftlichen Widerständen kann dieser Faktor entscheidend sein. Versorgungssicherheit ist längst zu einem zentralen Bewertungskriterium geworden.

Lac Knife: Wirtschaftlichkeit trifft auf Strategie

Das Lac-Knife-Projekt bildet die Grundlage der Unternehmensstrategie. Die aktualisierte Machbarkeitsstudie zeigt ein langfristig ausgelegtes Projekt mit soliden wirtschaftlichen Kennzahlen und vergleichsweise niedrigen Produktionskosten. In einem Umfeld steigender Energiepreise gewinnt dieser Aspekt zusätzlich an Bedeutung. Effiziente Produktion wird zum Wettbewerbsvorteil - insbesondere bei energieintensiven Rohstoffen wie Graphit.

Tetepisca: Potenzial für die nächste Dimension

Neben Lac Knife rückt zunehmend das Tetepisca-Projekt in den Vordergrund. Die bisher bekannten Daten deuten auf ein großvolumiges Vorkommen mit überdurchschnittlichen Gehalten hin. Besonders spannend ist die Perspektive auf eine mögliche Aktualisierung der Ressourcenschätzung. Neue geologische Erkenntnisse könnten das Projekt weiter aufwerten und seine Bedeutung im nordamerikanischen Kontext stärken. Gerade vor dem Hintergrund wachsender Nachfrage nach großen, sicheren Rohstoffquellen könnte Tetepisca zu einem strategischen Faktor werden.

Fazit: Die neue Rohstofflogik

Die aktuellen Entwicklungen zeigen eine klare Richtung: Rohstoffe werden zunehmend strategisch gedacht. Energiekrisen, geopolitische Konflikte und industrielle Transformation greifen ineinander. Während große Namen wie Rheinmetall AG und Almonty Industries Inc. die Nachfrage treiben, stehen Unternehmen wie Focus Graphite Inc. auf der Angebotsseite. Die entscheidende Frage für den Markt ist dabei weniger, ob Rohstoffe benötigt werden - sondern wo sie künftig herkommen und unter welchen Bedingungen sie verfügbar sind

Quellen:

https://focusgraphite.com/lac-tetepisca/

https://focusgraphite.com/lac-knife/

https://trading-treff.de/wirtschaft/nouveau-monde-graphite-aktie-millionen-spritze-fix

https://www.finanzen.net/nachricht/rohstoffe/nahostkonflikt-im-blick-europaeischer-gaspreis-steigt-deutlich-iran-kippt-oeffnung-der-strasse-von-hormus-15620321

https://goldinvest.de/ecograf-mitsubishi-chemical-deal-oeffnet-tuer-fuer-grosse-batterie-partnerschaft/

https://www.boerse-express.com/news/articles/graphite-one-aktie-doppelschlag-trifft-projekt-894659

https://www.4investors.de/nachrichten/boerse.php?sektion=stock&ID=189479

https://www.finanztrends.de/news/rheinmetall-aktie-2100-e-kursziel-trotzdem-stillstand/

https://www.boerse.de/nachrichten/Almonty-Industries-Aktie-mit-neuem-All-Time-High/38279627

ad-hoc-news.de/boerse/news/ueberblick/almonty-industries-inc-aktie-ca0203987072-kommt-es-jetzt-auf-den/69213069

---



Lassen Sie sich in den Verteiler für Focus Graphite oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Focus Graphite" oder "Nebenwerte".



Focus Graphite Inc.

ISIN: CA34416E8743

https://focusgraphite.com/

Disclaimer/Risikohinweis

Interessenkonflikte: Mit Focus Graphite existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Focus Graphite. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Focus Graphite können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.



Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Focus Graphite einsehen: https://focusgraphite.com/



Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.



Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.



Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Focus Graphite vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.



Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.



Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.



Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen

Dr. Reuter Investor Relations

Dr. Eva Reuter

Friedrich Ebert Anlage 35-37

60327 Frankfurt

+49 (0) 69 1532 5857

www.dr-reuter.eu

www.small-microcap.eu



Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

The post Rüstungsboom braucht Rohstoffe - Rheinmetall, Almonty und Focus Graphite im Fokus appeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: DE0007030009,CA38871F1027,AU0000071482,CA34416E8743,CA0203987072