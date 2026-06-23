Der angekündigte Rücktritt von UK-Premier Keir Starmer sorgt für massive politische Unsicherheit im von wachsenden Unruhen geplagten Königreich. Dies könnte kurzfristig das britische Pfund unter Druck setzen und Volatilität im FTSE 100 auslösen, da institutionelle Investoren eine unklare fiskalpolitische Agenda einer neuen Regierung eher scheuen. Parallel verstarb Ex-Fed-Chef Alan Greenspan der die US-Zentralbank von 1987 bis 2006 leitete. Sein Tod erinnert an die historische Ära des expansiven ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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