Ein US-Finanzkonzern baut seinen Einfluss bei der Commerzbank weiter aus. Die Jefferies Financial Group hat ihre Stimmrechtsposition an dem deutschen Geldhaus auf mehr als zehn Prozent erhöht. Die Aufstockung erfolgt in einer Phase, in der die Zukunft der Bank weiterhin von der Übernahmedebatte rund um UniCredit, politischen Interessen und den eigenen Wachstumsplänen geprägt wird. Mit dem Überschreiten der Zehn-Prozent-Marke rückt Jefferies ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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