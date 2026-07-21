Steigende Zinsen und überbordende Staats-Kreditaufnahme. Der Finanz-Sektor steht wieder im Fokus. Einem öffentlichen Interesse folgend, muss der Sektor seit einiger Zeit sicherstellen, dass ESG-Kreditvergabe-Richtlinien eingehalten werden. Denn einen Banken-Skandal wie zuletzt mit der Credit Suisse in der Schweiz möchte man in der EU nicht erleben, schon gar nicht in den USA. Somit richtet sich der globale Finanzsektor immer mehr an Nachhaltigkeitskriterien aus. Führt dazu, dass innovative ESG-Finanzierungen mittlerweile rund 30 % der strategischen Kernallokation bei führenden Branchenakteuren ausmachen. Der Versicherungskonzern Allianz nimmt hierbei eine Vorreiterrolle ein, indem er über seine Fondstochter AllianzGI gezielt Blended-Finance-Strukturen nutzt, um über einen milliardenschweren Klimafonds privates Kapital für grüne Projekte in Schwellenländer zu lenken. Auch der weltgrößte Rückversicherer Munich Re setzt auf ein striktes, eigenständiges Green-Bond-Framework zugunsten einer mehr kohlenstoffarmen Wirtschaft. Einen anderen, stark sozial geprägten ESG-Schwerpunkt setzt der Zahlungsdienstleister PayPal, der den Fokus auf die soziale Säule sowie die weltweite finanzielle Inklusion legt. Hier könnte es demnächst zu einer Übernahme kommen, die man auch bei dem sehr günstigen Green-Finance-Spezialisten RE Royalties schon längst erwartet. Wir gehen noch tiefer!

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