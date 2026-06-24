Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 24.06.2026 - Börsentäglich über 12.000 News
Schuldenfrei, 1,5 Mio. Unzen Gold und Produktion ab 2027: Vor dem Ausbruch?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A3DM8G | ISIN: CA34416E8743 | Ticker-Symbol: FKC0
Tradegate
23.06.26 | 15:30
0,274 Euro
-2,49 % -0,007
Branche
Rohstoffe
Aktienmarkt
Sonstige
1-Jahres-Chart
FOCUS GRAPHITE INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
FOCUS GRAPHITE INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
0,2550,27723.06.
0,2520,27723.06.
Small- & Micro Cap Investment
24.06.2026 05:46 Uhr
336 Leser
Artikel bewerten:
(1)

Wenn sich der Rohstoffmarkt neu sortiert wird es Gewinner und Verlierer geben

Anzeige / Werbung

Die Finanzmärkte blicken derzeit gespannt in die Schweiz. Dort verhandeln Vertreter der USA und des Iran über ein dauerhaftes Ende des seit Monaten andauernden Konflikts. US-Vizepräsident JD Vance sprach bereits von "historischen Verhandlungen" und betonte, dass innerhalb weniger Stunden erhebliche Fortschritte erzielt worden seien.

Sollte tatsächlich ein belastbares Friedensabkommen entstehen, dürfte sich die Lage an den Energie- und Rohstoffmärkten weiter entspannen. Bereits jetzt ist der Ölpreis deutlich von seinen Höchstständen zurückgekommen, nachdem die Marktteilnehmer eine dauerhafte Öffnung der Straße von Hormus zunehmend einpreisen. Für viele Anleger richtet sich der Blick deshalb auf die Frage, welche Rohstoffe nach einer Normalisierung der geopolitischen Lage das größte Potenzial besitzen.

Industriemetalle rücken wieder in den Mittelpunkt

Während Gold während der jüngsten Krise nur eingeschränkt von seiner Rolle als sicherer Hafen profitieren konnte, sehen zahlreiche Marktbeobachter inzwischen größere Chancen bei Industriemetallen. Union Investment erwartet beispielsweise für Kupfer ein strukturelles Angebotsdefizit.

Der Ausbau der Stromnetze, die Elektrifizierung des Verkehrs und milliardenschwere Infrastrukturprogramme sorgen für eine stetig steigende Nachfrage, während neue Minenprojekte häufig Jahre bis zur Produktion benötigen. Doch Kupfer ist nicht der einzige Rohstoff, der von diesem Trend profitieren könnte.

Immer mehr Experten richten ihren Blick auf Graphit - einen Rohstoff, der in der öffentlichen Wahrnehmung häufig hinter Lithium oder Kupfer zurücksteht, dessen strategische Bedeutung jedoch kontinuierlich wächst.

Ohne Graphit funktioniert keine moderne Industrie

Graphit ist weit mehr als ein Batterierohstoff. Das Material wird in Lithium-Ionen-Batterien, Energiespeichern, Halbleitern, Brennstoffzellen sowie in zahlreichen Anwendungen der Luft- und Raumfahrt eingesetzt.

Hinzu kommen Hochtemperaturmaterialien, Bremssysteme, Verbundwerkstoffe und moderne Elektronik. Auch die Verteidigungsindustrie setzt zunehmend auf graphitbasierte Materialien. Rheinmetall, Thales, Leonardo, BAE Systems oder Airbus entwickeln moderne Plattformen, bei denen leichte Hochleistungswerkstoffe, leistungsfähige Energiespeicher und elektronische Systeme eine immer größere Rolle spielen.

Damit wächst nicht nur die Nachfrage aus der Elektromobilität, sondern gleichzeitig aus den Bereichen Verteidigung, Infrastruktur und Digitalisierung.

Die Lieferketten bleiben das eigentliche Thema

Selbst wenn die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran erfolgreich verlaufen sollten, bleibt ein Problem bestehen: die Sicherheit globaler Lieferketten. Die vergangenen Jahre haben eindrucksvoll gezeigt, wie schnell geopolitische Konflikte den Zugang zu kritischen Rohstoffen beeinflussen können.

Während die Straße von Hormus für Öl und Flüssiggas von zentraler Bedeutung ist, besitzt China eine dominante Stellung bei zahlreichen strategischen Metallen und insbesondere bei der Verarbeitung von Graphit. Westliche Regierungen reagieren darauf mit milliardenschweren Programmen zum Aufbau eigener Lieferketten.

Kanada, Australien und Europa gewinnen dadurch als alternative Bezugsquellen zunehmend an Bedeutung.

Kanada entwickelt sich zum strategischen Rohstoffstandort

Besonders Québec steht inzwischen im Fokus vieler Investoren. Die Provinz verbindet politische Stabilität, eine moderne Infrastruktur und den Zugang zu kostengünstiger Wasserkraft mit umfangreichen Vorkommen kritischer Rohstoffe.

Genau hier entwickelt Focus Graphite seine beiden wichtigsten Projekte. Während viele Explorationsunternehmen lediglich über einzelne Lagerstätten verfügen, besitzt Focus Graphite mit Lac Knife und Tétépisca zwei Projekte, die sich hinsichtlich Größe und Gehalt im nordamerikanischen Vergleich hervorheben.

Das Flaggschiffprojekt Lac Knife verfügt über gemessene und angezeigte Ressourcen mit außergewöhnlich hohen Graphitgehalten. Die bereits vorliegende Machbarkeitsstudie sieht eine Minenlaufzeit von rund 27 Jahren sowie eine jährliche Produktion von etwa 48.000 Tonnen Graphitkonzentrat vor.

Durch den geplanten Tagebau und die günstige Energieversorgung Québecs könnten langfristig wettbewerbsfähige Produktionskosten erreicht werden. In einer Zeit, in der Industrieunternehmen zunehmend auf sichere und regionale Lieferketten achten, gewinnt genau diese Kombination an Attraktivität.

Tétépisca erweitert das langfristige Potenzial erheblich

Noch spannender wurde die Unternehmensgeschichte durch die jüngste Ressourcenaktualisierung des Projekts Tétépisca. Mit mehr als 144 Millionen Tonnen Ressource und einem durchschnittlichen Graphitgehalt von rund 10,2 Prozent gehört das Projekt inzwischen zu den bedeutenderen Graphitlagerstätten Nordamerikas.

Damit verfügt Focus Graphite über eine Ressourcenbasis, die sowohl hinsichtlich Qualität als auch hinsichtlich Größe im internationalen Vergleich Beachtung findet. Für Investoren entsteht dadurch nicht nur eine einzelne Projektstory, sondern eine langfristige Plattform für die Versorgung nordamerikanischer Industrien mit strategischem Graphit.

Die Wertschöpfung endet nicht an der Mine

Parallel zum Bergbau verfolgt das Unternehmen eine Strategie, die in der Branche zunehmend an Bedeutung gewinnt. Ende 2025 erhielt Focus Graphite staatliche Fördermittel über 14 Millionen CAD für den Aufbau einer Anlage zur Herstellung von ultrahochreinem Graphit mit einer Reinheit von über 99,95 Prozent.

Solches Material wird unter anderem in Batterien, Luft- und Raumfahrtanwendungen, Energiespeichern und Verteidigungstechnologien benötigt. Die Förderung zeigt gleichzeitig, dass Regierungen heute nicht mehr nur den Rohstoffabbau unterstützen, sondern komplette Wertschöpfungsketten im eigenen Wirtschaftsraum etablieren wollen.

Analysten sehen erhebliches Aufholpotenzial

Auch Analysten beobachten diese Entwicklung aufmerksam. Fundamental Research Corp. hat das Kursziel für Focus Graphite zuletzt angehoben und verweist auf das erhebliche wirtschaftliche Potenzial der Projekte Lac Knife und Tétépisca.

Die Analysten sehen dabei ein Kurspotenzial von mehr als 400 Prozent gegenüber der damaligen Marktbewertung. Natürlich ersetzen solche Einschätzungen keine eigene Analyse. Sie verdeutlichen jedoch, dass der Markt Entwicklungsunternehmen häufig noch mit erheblichen Risikoabschlägen bewertet, obwohl sich die strategischen Rahmenbedingungen deutlich verbessert haben.

Fazit

Während die Börsen auf jede neue Meldung aus den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran reagieren, könnte sich im Hintergrund eine wesentlich nachhaltigere Entwicklung vollziehen.

Die Weltwirtschaft richtet ihre Lieferketten neu aus. Strategische Rohstoffe werden zunehmend unter sicherheitspolitischen Gesichtspunkten bewertet, und westliche Industrien suchen nach zuverlässigen Bezugsquellen außerhalb Chinas.

Graphit steht dabei an der Schnittstelle von Elektromobilität, Energiespeicherung, Digitalisierung und Verteidigungstechnologie. Mit zwei hochgradigen Projekten in Québec, staatlich unterstützter Weiterverarbeitung und einer klaren Positionierung innerhalb nordamerikanischer Lieferketten könnte Focus Graphite genau in dem Marktsegment aktiv sein, das in den kommenden Jahren weiter an strategischer Bedeutung gewinnen dürfte.

Webinar: Auf Perlensuche in Österreich: Der Blick in die zweite Reihe lohnt!

Dienstag, 07. Juli, 17:00 - 18:00 Uhr

Der österreichische Aktienmarkt zeigt derzeit eindrucksvoll, dass sich der Blick über die großen internationalen Börsen hinaus lohnen kann. Der ATX läuft stark - er performt den DAX sehr deutlich aus. Was macht Österreich als Aktienmarkt aktuell noch interessant?

In unserem Webinar sprechen über Stärken, Besonderheiten und Chancen des österreichischen Marktes. Anschließend werfen wir einen genaueren Blick auf zwei Unternehmen: PORR, einen etablierten Bau- und Infrastrukturkonzern, sowie FACC, einen international tätigen Technologiepartner der Luftfahrtindustrie.

Für Anlegerinnen und Anleger, die Österreich jenseits der üblichen Schlagzeilen besser verstehen möchten.

Jetzt anmelden und neue Perspektiven auf den österreichischen Aktienmarkt gewinnen:
https://small-microcap.eu/event/webinar-auf-perlensuche-in-oesterreich-der-blick-in-die-zweite-reihe-lohnt/

Quelle:

https://focusgraphite.com/
https://focusgraphite.com/lac-tetepisca/
https://focusgraphite.com/lac-knife/
https://www.tagesschau.de/ausland/europa/schweiz-usa-iran-verhandlungen-100.html
https://www.institutional-money.com/consent/?url=/news/maerkte/headline/sobald-iran-konflikt-endet-kupfer-mit-mehr-potenzial-als-gold-251580

---

Lassen Sie sich in den Verteiler für Focus Graphite oder Nebenwerte eintragen. Einfach eine E-Mail an Eva Reuter: e-reuter@dr-reuter.eu mit dem Hinweis: "Verteiler Focus Graphite" oder "Nebenwerte".

Focus Graphite Inc.
ISIN: CA34416E8743
https://focusgraphite.com/

Disclaimer/Risikohinweis
Interessenkonflikte: Mit Focus Graphite existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von der Focus Graphite. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von Focus Graphite können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie auf der Webseite von Focus Graphite einsehen: https://focusgraphite.com/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung Focus Graphite vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen der Geschäftsleitung wider und basieren auf Informationen, die der Geschäftsleitung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die das Management für vernünftig hält, kann das Unternehmen den Lesern nicht versichern, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen
Dr. Reuter Investor Relations
Dr. Eva Reuter
Friedrich Ebert Anlage 35-37
60327 Frankfurt
+49 (0) 69 1532 5857
www.dr-reuter.eu
www.small-microcap.eu

Für Fragen bitte Nachricht an e-reuter@dr-reuter.eu

The post Wenn sich der Rohstoffmarkt neu sortiert wird es Gewinner und Verlierer gebenappeared first on Small- and MicroCap Equity.

Enthaltene Werte: CA34416E8743

Disclaimer:
Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. (Ausführlicher Disclaimer)
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.