Wenn sich der Rohstoffmarkt neu sortiert wird es Gewinner und Verlierer geben

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Die Finanzmärkte blicken derzeit gespannt in die Schweiz. Dort verhandeln Vertreter der USA und des Iran über ein dauerhaftes Ende des seit Monaten andauernden Konflikts. US-Vizepräsident JD Vance sprach bereits von "historischen Verhandlungen" und betonte, dass innerhalb weniger Stunden erhebliche Fortschritte erzielt worden seien.

Sollte tatsächlich ein belastbares Friedensabkommen entstehen, dürfte sich die Lage an den Energie- und Rohstoffmärkten weiter entspannen. Bereits jetzt ist der Ölpreis deutlich von seinen Höchstständen zurückgekommen, nachdem die Marktteilnehmer eine dauerhafte Öffnung der Straße von Hormus zunehmend einpreisen. Für viele Anleger richtet sich der Blick deshalb auf die Frage, welche Rohstoffe nach einer Normalisierung der geopolitischen Lage das größte Potenzial besitzen.

Industriemetalle rücken wieder in den Mittelpunkt

Während Gold während der jüngsten Krise nur eingeschränkt von seiner Rolle als sicherer Hafen profitieren konnte, sehen zahlreiche Marktbeobachter inzwischen größere Chancen bei Industriemetallen. Union Investment erwartet beispielsweise für Kupfer ein strukturelles Angebotsdefizit.

Der Ausbau der Stromnetze, die Elektrifizierung des Verkehrs und milliardenschwere Infrastrukturprogramme sorgen für eine stetig steigende Nachfrage, während neue Minenprojekte häufig Jahre bis zur Produktion benötigen. Doch Kupfer ist nicht der einzige Rohstoff, der von diesem Trend profitieren könnte.

Immer mehr Experten richten ihren Blick auf Graphit - einen Rohstoff, der in der öffentlichen Wahrnehmung häufig hinter Lithium oder Kupfer zurücksteht, dessen strategische Bedeutung jedoch kontinuierlich wächst.

Ohne Graphit funktioniert keine moderne Industrie

Graphit ist weit mehr als ein Batterierohstoff. Das Material wird in Lithium-Ionen-Batterien, Energiespeichern, Halbleitern, Brennstoffzellen sowie in zahlreichen Anwendungen der Luft- und Raumfahrt eingesetzt.

Hinzu kommen Hochtemperaturmaterialien, Bremssysteme, Verbundwerkstoffe und moderne Elektronik. Auch die Verteidigungsindustrie setzt zunehmend auf graphitbasierte Materialien. Rheinmetall, Thales, Leonardo, BAE Systems oder Airbus entwickeln moderne Plattformen, bei denen leichte Hochleistungswerkstoffe, leistungsfähige Energiespeicher und elektronische Systeme eine immer größere Rolle spielen.

Damit wächst nicht nur die Nachfrage aus der Elektromobilität, sondern gleichzeitig aus den Bereichen Verteidigung, Infrastruktur und Digitalisierung.

Die Lieferketten bleiben das eigentliche Thema

Selbst wenn die Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran erfolgreich verlaufen sollten, bleibt ein Problem bestehen: die Sicherheit globaler Lieferketten. Die vergangenen Jahre haben eindrucksvoll gezeigt, wie schnell geopolitische Konflikte den Zugang zu kritischen Rohstoffen beeinflussen können.

Während die Straße von Hormus für Öl und Flüssiggas von zentraler Bedeutung ist, besitzt China eine dominante Stellung bei zahlreichen strategischen Metallen und insbesondere bei der Verarbeitung von Graphit. Westliche Regierungen reagieren darauf mit milliardenschweren Programmen zum Aufbau eigener Lieferketten.

Kanada, Australien und Europa gewinnen dadurch als alternative Bezugsquellen zunehmend an Bedeutung.

Kanada entwickelt sich zum strategischen Rohstoffstandort

Besonders Québec steht inzwischen im Fokus vieler Investoren. Die Provinz verbindet politische Stabilität, eine moderne Infrastruktur und den Zugang zu kostengünstiger Wasserkraft mit umfangreichen Vorkommen kritischer Rohstoffe.

Genau hier entwickelt Focus Graphite seine beiden wichtigsten Projekte. Während viele Explorationsunternehmen lediglich über einzelne Lagerstätten verfügen, besitzt Focus Graphite mit Lac Knife und Tétépisca zwei Projekte, die sich hinsichtlich Größe und Gehalt im nordamerikanischen Vergleich hervorheben.

Das Flaggschiffprojekt Lac Knife verfügt über gemessene und angezeigte Ressourcen mit außergewöhnlich hohen Graphitgehalten. Die bereits vorliegende Machbarkeitsstudie sieht eine Minenlaufzeit von rund 27 Jahren sowie eine jährliche Produktion von etwa 48.000 Tonnen Graphitkonzentrat vor.

Durch den geplanten Tagebau und die günstige Energieversorgung Québecs könnten langfristig wettbewerbsfähige Produktionskosten erreicht werden. In einer Zeit, in der Industrieunternehmen zunehmend auf sichere und regionale Lieferketten achten, gewinnt genau diese Kombination an Attraktivität.

Tétépisca erweitert das langfristige Potenzial erheblich

Noch spannender wurde die Unternehmensgeschichte durch die jüngste Ressourcenaktualisierung des Projekts Tétépisca. Mit mehr als 144 Millionen Tonnen Ressource und einem durchschnittlichen Graphitgehalt von rund 10,2 Prozent gehört das Projekt inzwischen zu den bedeutenderen Graphitlagerstätten Nordamerikas.

Damit verfügt Focus Graphite über eine Ressourcenbasis, die sowohl hinsichtlich Qualität als auch hinsichtlich Größe im internationalen Vergleich Beachtung findet. Für Investoren entsteht dadurch nicht nur eine einzelne Projektstory, sondern eine langfristige Plattform für die Versorgung nordamerikanischer Industrien mit strategischem Graphit.

Die Wertschöpfung endet nicht an der Mine

Parallel zum Bergbau verfolgt das Unternehmen eine Strategie, die in der Branche zunehmend an Bedeutung gewinnt. Ende 2025 erhielt Focus Graphite staatliche Fördermittel über 14 Millionen CAD für den Aufbau einer Anlage zur Herstellung von ultrahochreinem Graphit mit einer Reinheit von über 99,95 Prozent.

Solches Material wird unter anderem in Batterien, Luft- und Raumfahrtanwendungen, Energiespeichern und Verteidigungstechnologien benötigt. Die Förderung zeigt gleichzeitig, dass Regierungen heute nicht mehr nur den Rohstoffabbau unterstützen, sondern komplette Wertschöpfungsketten im eigenen Wirtschaftsraum etablieren wollen.

Analysten sehen erhebliches Aufholpotenzial

Auch Analysten beobachten diese Entwicklung aufmerksam. Fundamental Research Corp. hat das Kursziel für Focus Graphite zuletzt angehoben und verweist auf das erhebliche wirtschaftliche Potenzial der Projekte Lac Knife und Tétépisca.

Die Analysten sehen dabei ein Kurspotenzial von mehr als 400 Prozent gegenüber der damaligen Marktbewertung. Natürlich ersetzen solche Einschätzungen keine eigene Analyse. Sie verdeutlichen jedoch, dass der Markt Entwicklungsunternehmen häufig noch mit erheblichen Risikoabschlägen bewertet, obwohl sich die strategischen Rahmenbedingungen deutlich verbessert haben.

Fazit

Während die Börsen auf jede neue Meldung aus den Verhandlungen zwischen den USA und dem Iran reagieren, könnte sich im Hintergrund eine wesentlich nachhaltigere Entwicklung vollziehen.

Die Weltwirtschaft richtet ihre Lieferketten neu aus. Strategische Rohstoffe werden zunehmend unter sicherheitspolitischen Gesichtspunkten bewertet, und westliche Industrien suchen nach zuverlässigen Bezugsquellen außerhalb Chinas.

Graphit steht dabei an der Schnittstelle von Elektromobilität, Energiespeicherung, Digitalisierung und Verteidigungstechnologie. Mit zwei hochgradigen Projekten in Québec, staatlich unterstützter Weiterverarbeitung und einer klaren Positionierung innerhalb nordamerikanischer Lieferketten könnte Focus Graphite genau in dem Marktsegment aktiv sein, das in den kommenden Jahren weiter an strategischer Bedeutung gewinnen dürfte.