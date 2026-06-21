Warum Graphit zum wichtigsten strategischen Rohstoff der Verteidigungsindustrie wird

Anzeige / Werbung

Während westliche Staaten ihre Lieferketten für kritische Rohstoffe absichern, entwickeln sich Focus Graphite und Graphite One zu wichtigen Akteuren bei der Verringerung der Abhängigkeit von ausländisch kontrolliertem Graphit und beim Aufbau einer widerstandsfähigen nordamerikanischen Verteidigungsindustrie.

Moderne Verteidigung beginnt heute nicht mehr auf dem Schlachtfeld.

Sie beginnt mit sicheren Lieferketten.

Von modernen Kampfflugzeugen und autonomen Drohnen über sichere Kommunikationssysteme und Satelliten bis hin zu Energiespeichern der nächsten Generation - die militärischen Fähigkeiten von heute hängen zunehmend von einer verlässlichen Versorgung mit kritischen Rohstoffen ab. Einer dieser Rohstoffe ist Graphit, der sich in den vergangenen Jahren von einem klassischen Batteriematerial zu einem der strategisch wichtigsten Rohstoffe für die nationale Sicherheit entwickelt hat.

Dank seiner hervorragenden Wärmeleitfähigkeit, elektrischen Leitfähigkeit, chemischen Stabilität und seines geringen Gewichts ist Graphit heute aus zahlreichen Verteidigungstechnologien nicht mehr wegzudenken. Er kommt in Hochleistungsverbundwerkstoffen, Wärmemanagementsystemen, Batterieanoden, Raketenkomponenten, elektromagnetischen Abschirmungen, Luft- und Raumfahrtanwendungen sowie in Systemen der elektronischen Kriegsführung zum Einsatz - Bereiche, die für moderne Streitkräfte zunehmend unverzichtbar sind.

Mit der fortschreitenden Elektrifizierung und Automatisierung militärischer Plattformen betrachten Regierungen Graphit längst nicht mehr nur als Industriemetall, sondern als strategischen Rohstoff, dessen sichere heimische Versorgung von wachsender Bedeutung ist.

Eine strategische Schwachstelle, die kaum ein Land ignorieren kann

Der Handlungsdruck ergibt sich aus einer unbequemen Realität: China dominiert die weltweite Graphit-Lieferkette.

Obwohl Graphitvorkommen auf mehreren Kontinenten existieren, kontrolliert China den überwiegenden Teil der Weiterverarbeitung sowie der Produktion von batteriegeeignetem Graphit. Schätzungen zufolge entfallen rund 90 Prozent der weltweiten Anodenproduktion sowie nahezu die gesamte kommerzielle Graphitisierungskapazität auf chinesische Unternehmen. Damit besitzt das Land erheblichen Einfluss auf einen Rohstoff, der sowohl für die Energiewende als auch für moderne Verteidigungssysteme unverzichtbar geworden ist.

Diese starke Konzentration bereitet politischen Entscheidungsträgern zunehmend Sorgen.

Die jüngsten chinesischen Exportbeschränkungen für Graphit haben eindrucksvoll gezeigt, wie anfällig westliche Industrien gegenüber Unterbrechungen der Lieferketten kritischer Rohstoffe sind. Gleichzeitig wächst die Erkenntnis, dass die militärische Einsatzfähigkeit künftig nicht allein von der Produktion moderner Waffensysteme abhängt, sondern ebenso von einem sicheren Zugang zu den dafür benötigten Materialien.

Die USA haben Graphit daher im Rahmen des Defense Production Act als kritischen Rohstoff eingestuft und fördern gezielt den Aufbau heimischer Bergbau-, Verarbeitungs- und Produktionskapazitäten. Kanada und Europa verfolgen ähnliche Strategien und betrachten resiliente Lieferketten inzwischen als integralen Bestandteil ihrer nationalen Sicherheitsstrategie.

Nordamerika baut seine Graphitversorgung neu auf

Diese politische Neuausrichtung verändert die Investitionslandschaft des gesamten Graphitsektors.

Statt sich auf globale Rohstoffmärkte zu verlassen, bevorzugen Regierungen zunehmend Projekte, die eine sichere und von Verbündeten kontrollierte Lieferkette - vom Bergbau bis zur Weiterverarbeitung - gewährleisten können. Dabei geht es längst nicht mehr ausschließlich um Batterien. Militärische Energiesysteme, die Luft- und Raumfahrtindustrie, Hochleistungselektronik sowie sichere Kommunikationssysteme benötigen spezialisierte Graphitprodukte, die höchsten technischen Anforderungen entsprechen.

Diese Entwicklung eröffnet Unternehmen neue Chancen, die sowohl vertikal integrierte Lieferketten aufbauen als auch hochwertige Graphitmaterialien für Verteidigungs- und Hightech-Anwendungen entwickeln können.

Graphite One stärkt die amerikanische Lieferkette

Zu den fortgeschrittensten US-orientierten Entwicklern zählt Graphite One (ISIN: CA38871F1027).

Das Unternehmen verfolgt das Ziel, die erste vollständig integrierte Graphit-Lieferkette der Vereinigten Staaten aufzubauen. Herzstück ist das Graphite-Creek-Projekt in Alaska, das vom U.S. Geological Survey als größte bekannte Graphitlagerstätte der USA eingestuft wird. Ergänzt werden soll das Projekt durch eine Anlage zur Herstellung von Aktivanodenmaterial in Ohio sowie durch Recyclingkapazitäten innerhalb der USA.

Dieser integrierte Ansatz hat bereits erhebliche staatliche Unterstützung erhalten - darunter Fördermittel des US-Verteidigungsministeriums sowie unverbindliche Finanzierungszusagen der EXIM Bank im Umfang von mehr als zwei Milliarden US-Dollar.

Focus Graphite setzt auf die wertschöpfungsstärkeren Märkte

Während Graphite One den Aufbau einer amerikanischen Graphit-Lieferkette vorantreibt, verfolgt Focus Graphite (ISIN: CA34416E8743) eine ergänzende Strategie mit Schwerpunkt auf hochwertigen Spezialmaterialien für die Verteidigungs- und Hightech-Industrie.

Das Vorzeigeprojekt Lac Knife in Québec gilt als eines der hochgradigsten Naturgraphit-Vorkommen Nordamerikas. Eine abgeschlossene Machbarkeitsstudie weist eine geplante Minenlaufzeit von 27 Jahren, einen Nachsteuer-Kapitalwert von rund 286 Millionen kanadischen Dollar sowie eine interne Verzinsung von über 22 Prozent aus. Hohe Erzgehalte, kostengünstiger Tagebau und die Nutzung preiswerter Wasserkraft in Québec verschaffen dem Projekt eine aussichtsreiche Kostenposition innerhalb der nordamerikanischen Graphitindustrie.

Zusätzliche Stärke erhält das Unternehmen durch das zweite Projekt Lac Tétépisca. Nach einer umfassenden Ressourcenerweiterung zählt die Lagerstätte inzwischen zu den größten hochgradigen Graphitprojekten Nordamerikas und erweitert die langfristige Projektpipeline von Focus Graphite erheblich. Unabhängige Analysten bezeichneten die Ressourcenerweiterung als transformativ und sehen Tétépisca inzwischen unter den größten Graphitprojekten weltweit.

Gleichzeitig geht die Unternehmensstrategie heute weit über den klassischen Rohstoffabbau hinaus.

Vom Rohstoffproduzenten zum Anbieter moderner Verteidigungsmaterialien

Focus Graphite entwickelt sich zunehmend zu einem Anbieter hochwertiger Graphitmaterialien, bei denen technologische Leistungsfähigkeit, Versorgungssicherheit und geistiges Eigentum deutlich höhere Margen ermöglichen als der reine Verkauf von Graphitkonzentrat.

Das Unternehmen arbeitet an einer thermischen Reinigungstechnologie zur Herstellung hochreinen Graphits ohne chemische Verfahren sowie an einer eigenen siliziumverstärkten sphäroidisierten Graphittechnologie für Batterien der nächsten Generation. Staatliche Förderprogramme unterstützen den Aufbau einer Reinigungsanlage, die Materialien für Anwendungen in den Bereichen Verteidigung, Luft- und Raumfahrt sowie Hochtechnologie qualifizieren soll.

Ein weiterer Schritt in diese Richtung ist die jüngst unterzeichnete Absichtserklärung zur Evaluierung einer graphitbasierten Hochleistungsbeschichtung zur Abschirmung elektromagnetischer und hochfrequenter Signale. Unabhängige Tests bescheinigten der Technologie eine Abschirmwirkung von bis zu 99,99 Prozent über verteidigungsrelevante Frequenzbereiche. Potenzielle Einsatzfelder reichen von militärischen Kommunikationssystemen über Luft- und Raumfahrtplattformen bis hin zum Schutz sensibler Elektronik vor elektromagnetischen Störungen.

Darüber hinaus hat Focus Graphite seine Verbindungen zur nordamerikanischen Verteidigungsindustrie durch den Beitritt zum Military Power Sources Consortium sowie zur American Carbon Society weiter ausgebaut und ist bereits seit Jahren Mitglied des U.S. Defense Industrial Base Consortium. Diese Netzwerke verbinden Unternehmen, Forschungseinrichtungen und Regierungsbehörden, die gemeinsam an der zukünftigen Versorgung mit strategischen Materialien für die Verteidigungsindustrie arbeiten.

Die Bewertung beginnt die strategische Bedeutung widerzuspiegeln

Mit der wachsenden geopolitischen Bedeutung von Graphit rückt auch die Bewertung entsprechender Unternehmen zunehmend in den Fokus der Analysten.

Nach der deutlichen Erweiterung der Ressourcen von Lac Tétépisca erhöhte Fundamental Research Corp. den Fair Value für Focus Graphite von 1,27 auf 2,03 kanadische Dollar je Aktie. Als Begründung nannten die Analysten insbesondere die deutlich größere Ressourcengröße sowie das gestiegene Vertrauen in die Projektbasis. Gleichzeitig verwiesen sie darauf, dass Focus Graphite mit lediglich rund 4 kanadischen Dollar je Tonne enthaltener Graphitressource bewertet werde, während vergleichbare Unternehmen im Durchschnitt etwa 23 kanadische Dollar je Tonne erreichten. Dies deutet darauf hin, dass der Markt die Qualität und das Potenzial des Projektportfolios bislang nur teilweise eingepreist hat.

Analystenschätzungen ersetzen zwar keine Projektumsetzung und berücksichtigen nicht sämtliche Risiken. Sie verdeutlichen jedoch, dass hochgradige Graphitprojekte in politisch stabilen nordamerikanischen Jurisdiktionen zunehmend an strategischem Wert gewinnen.

Ein struktureller Wandel der Verteidigungsindustrie

Die Bedeutung von Graphit geht heute weit über Elektromobilität und Energiewende hinaus.

Der Rohstoff entwickelt sich zu einem grundlegenden Baustein moderner Verteidigungssysteme, fortschrittlicher Fertigungstechnologien und industrieller Resilienz. Während Regierungen Milliardenbeträge in den Aufbau eigener Lieferketten investieren, dürften Unternehmen, die sowohl hochwertigen Naturgraphit als auch spezialisierte Hochleistungsmaterialien liefern können, eine zunehmend strategische Rolle einnehmen.

Während Graphite One den Aufbau einer vollständig integrierten amerikanischen Graphit-Lieferkette vorantreibt, positioniert sich Focus Graphite als Anbieter hochwertiger Graphitmaterialien für Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt- sowie Hochtechnologieanwendungen. Mit seinen hochgradigen Lagerstätten, der konsequenten Ausrichtung auf Weiterverarbeitung und seiner engen Einbindung in die nordamerikanische Verteidigungsindustrie nimmt das Unternehmen eine zunehmend wichtige Position innerhalb der sich neu formierenden Lieferketten für kritische Rohstoffe ein.

Während westliche Staaten strategische Infrastruktur neu definieren, ist Graphit längst mehr als nur ein Industriemineral. Der Rohstoff entwickelt sich zu einem unverzichtbaren Fundament moderner Verteidigungsfähigkeit - und Unternehmen, die eine sichere nordamerikanische Versorgung gewährleisten können, werden zunehmend Teil der industriellen Basis, auf der die nationale Sicherheit der Zukunft aufbaut.