NATO-Aufrüstung macht Graphit zum Schlüsselrohstoff - Warum Focus Graphite jetzt in den Fokus rückt

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Die Rohstoffstrategie der westlichen Verteidigungsindustrie verändert sich grundlegend. Nachdem die NATO Graphit Ende 2024 offiziell in ihre Liste der zwölf verteidigungskritischen Rohstoffe aufgenommen hat, rückt der bislang vor allem als Batteriematerial bekannte Rohstoff zunehmend in den Mittelpunkt sicherheitspolitischer Überlegungen. Für Unternehmen wie Focus Graphite (ISIN: CA34416E8743), die auf eine nordamerikanische Lieferkette setzen, könnte diese Entwicklung zusätzliche strategische Bedeutung gewinnen.

NATO rückt kritische Rohstoffe stärker in den Fokus

Steigende Verteidigungsausgaben, geopolitische Spannungen und die Neuordnung globaler Lieferketten verändern die Prioritäten westlicher Regierungen. Längst geht es nicht mehr ausschließlich um moderne Waffensysteme oder höhere Militärbudgets. Ebenso entscheidend ist die Frage, ob die dafür benötigten Rohstoffe langfristig aus sicheren Quellen verfügbar sind.

Vor diesem Hintergrund veröffentlichte die NATO erstmals eine Liste von zwölf verteidigungskritischen Rohstoffen. Graphit zählt dabei neben Lithium, Kobalt, Titan und Seltenen Erden zu den Materialien, deren sichere Versorgung als wesentlich für die Verteidigungsfähigkeit der Allianz angesehen wird. Der Rohstoff kommt unter anderem in Kampfpanzern, Kriegsschiffen, U-Booten sowie zahlreichen elektronischen und thermischen Hochleistungsanwendungen zum Einsatz.

Chinas Dominanz erhöht den Handlungsdruck

Der Grund für diese strategische Neubewertung liegt in der globalen Marktstruktur. Zwar existieren Graphitvorkommen weltweit, doch China kontrolliert den Großteil der Weiterverarbeitung sowie der Produktion von batteriegeeignetem Graphit. Schätzungen zufolge entfallen rund 90 Prozent der weltweiten Anodenproduktion auf chinesische Unternehmen.

Die zuletzt eingeführten chinesischen Exportbeschränkungen haben westlichen Regierungen eindrucksvoll vor Augen geführt, wie abhängig kritische Industrien von einzelnen Lieferländern geworden sind. Entsprechend investieren die USA, Kanada und Europa verstärkt in den Aufbau eigener Rohstoff- und Verarbeitungskapazitäten. Neben der Elektromobilität profitiert davon zunehmend auch die Verteidigungsindustrie.

Nordamerika baut strategische Lieferketten auf

Für Graphitentwickler eröffnet diese Entwicklung einen strukturellen Wachstumsmarkt. Gefragt sind nicht nur neue Minen, sondern möglichst vollständig integrierte Lieferketten - vom Rohstoffabbau über die Reinigung bis hin zur Herstellung hochwertiger Spezialmaterialien.

Zu den bekanntesten Vertretern dieser Strategie zählt Graphite One (ISIN: CA38871F1027). Das Unternehmen entwickelt mit Graphite Creek in Alaska die nach Angaben des U.S. Geological Survey größte bekannte Graphitlagerstätte der Vereinigten Staaten und plant zusätzlich eine Anlage zur Herstellung von Aktivanodenmaterial in Ohio. Unterstützt wird das Projekt unter anderem durch Fördermittel des US-Verteidigungsministeriums sowie umfangreiche Finanzierungszusagen der EXIM Bank.

Focus Graphite setzt auf hochwertige Spezialmaterialien

Einen etwas anderen strategischen Ansatz verfolgt Focus Graphite (ISIN: CA34416E8743). Während viele Wettbewerber primär auf die Rohstoffproduktion setzen, konzentriert sich das Unternehmen zunehmend auf höherwertige Graphitprodukte für Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt- sowie Hightech-Anwendungen.

Die Grundlage bildet das Lac-Knife-Projekt in Québec, das zu den hochgradigsten Naturgraphitlagerstätten Nordamerikas zählt. Die Machbarkeitsstudie weist eine geplante Minenlaufzeit von 27 Jahren, einen Nachsteuer-Kapitalwert von rund 286 Millionen kanadischen Dollar sowie eine interne Verzinsung von mehr als 22 Prozent aus. Hinzu kommen die Vorteile eines kostengünstigen Tagebaus und der Nutzung preiswerter Wasserkraft.

Zusätzliche Perspektiven eröffnet das Projekt Lac Tétépisca. Nach der jüngsten Ressourcenerweiterung zählt die Lagerstätte inzwischen zu den größten hochgradigen Graphitprojekten Nordamerikas und stärkt die langfristige Projektbasis des Unternehmens erheblich.

Mehr Wertschöpfung durch Weiterverarbeitung

Die Unternehmensstrategie endet jedoch nicht beim Bergbau. Focus Graphite arbeitet an einer thermischen Reinigungstechnologie zur Herstellung hochreinen Graphits ohne chemische Verfahren und entwickelt darüber hinaus siliziumverstärkte sphäroidisierte Graphitmaterialien für Batterien der nächsten Generation.

Parallel dazu baut das Unternehmen seine Aktivitäten im Bereich spezialisierter Hochleistungsmaterialien aus. Eine kürzlich unterzeichnete Absichtserklärung sieht die Evaluierung einer graphitbasierten Beschichtung zur elektromagnetischen und hochfrequenten Abschirmung vor. Unabhängige Tests bescheinigten der Technologie eine Abschirmwirkung von bis zu 99,99 Prozent über verteidigungsrelevante Frequenzbereiche. Potenzielle Anwendungen reichen von militärischen Kommunikationssystemen über Luft- und Raumfahrtplattformen bis hin zum Schutz sensibler elektronischer Systeme.

Auch die Einbindung in nordamerikanische Verteidigungsnetzwerke wurde zuletzt ausgebaut. Focus Graphite gehört unter anderem dem Military Power Sources Consortium, der American Carbon Society sowie bereits seit mehreren Jahren dem U.S. Defense Industrial Base Consortium an.

Bewertung könnte vom Strategiewechsel profitieren

Mit der zunehmenden geopolitischen Bedeutung von Graphit rückt auch die Bewertung entsprechender Unternehmen stärker in den Fokus. Nach der Ressourcenerweiterung bei Lac Tétépisca erhöhte Fundamental Research Corp. den Fair Value für Focus Graphite von 1,27 auf 2,03 kanadische Dollar je Aktie. Als Begründung nannten die Analysten vor allem die deutlich größere Ressourcenbasis und das gestiegene Vertrauen in die langfristige Projektentwicklung.

Gleichzeitig verwiesen sie darauf, dass Focus Graphite im Vergleich zu mehreren Wettbewerbern weiterhin deutlich niedriger je Tonne enthaltener Graphitressource bewertet werde. Ob sich diese Bewertungslücke schließt, wird letztlich von der erfolgreichen Projektumsetzung, der Finanzierung sowie der weiteren Entwicklung der Nachfrage nach strategischen Graphitmaterialien abhängen.

Fazit

Graphit entwickelt sich zunehmend von einem Batterierohstoff zu einem sicherheitspolitisch relevanten Industriemineral. Die Aufnahme in die Liste der verteidigungskritischen Rohstoffe der NATO unterstreicht die wachsende Bedeutung einer sicheren Versorgung für moderne Verteidigungssysteme. Davon könnten insbesondere nordamerikanische Unternehmen profitieren, die nicht nur über hochwertige Lagerstätten verfügen, sondern auch den Aufbau einer integrierten Wertschöpfungskette vorantreiben.

Während Graphite One den Fokus auf eine vollständig amerikanische Lieferkette legt, positioniert sich Focus Graphite zunehmend als Anbieter hochwertiger Spezialmaterialien für Verteidigungs-, Luft- und Raumfahrt- sowie Hightech-Anwendungen. Ob daraus langfristig auch eine höhere Unternehmensbewertung resultiert, wird von der Umsetzung der Projekte und dem weiteren Ausbau der Verarbeitungskapazitäten abhängen. Die geopolitischen Rahmenbedingungen sprechen jedoch dafür, dass strategische Graphitprojekte in den kommenden Jahren verstärkt in den Blick von Investoren rücken dürften.