Warum der Iran-Konflikt den Westen an seinen größten Rohstofffehler erinnert

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Kaum ein geopolitischer Konflikt bewegt die Finanzmärkte derzeit so stark wie die erneute Eskalation zwischen den USA und dem Iran. Fast reflexartig richtet sich der Blick der Anleger auf den Ölpreis. Das überrascht nicht. Rund ein Fünftel des weltweit gehandelten Erdöls passiert die Straße von Hormus - eine der wichtigsten Handelsrouten der Welt. Doch genau hier könnte der eigentliche Denkfehler liegen. Denn während sich die Aufmerksamkeit auf Tanker und Ölpreise richtet, wächst im Hintergrund eine andere Abhängigkeit, die für die Wirtschaft des Westens langfristig sogar noch bedeutender werden könnte: die Versorgung mit kritischen Rohstoffen.

Die eigentliche Verwundbarkeit beginnt längst nicht mehr beim Öl

Über Jahrzehnte galt Energiesicherheit vor allem als Frage der Ölversorgung. Heute hat sich das Bild grundlegend verändert. Elektromobilität, künstliche Intelligenz, Rechenzentren, Stromnetze und moderne Verteidigungstechnologien benötigen vor allem eines: kritische Mineralien. Kupfer, Seltene Erden und insbesondere Graphit bilden inzwischen die Grundlage zahlreicher Schlüsseltechnologien. Der aktuelle Konflikt am Persischen Golf macht deshalb vor allem eines deutlich: Lieferketten sind längst zu einem geopolitischen Machtfaktor geworden. Während sich die Straße von Hormus kurzfristig auf die Energiepreise auswirken kann, beschäftigen westliche Regierungen inzwischen ganz andere Fragen. Was passiert, wenn kritische Rohstoffe plötzlich nicht mehr uneingeschränkt verfügbar sind? Und wie unabhängig sind Europa und Nordamerika tatsächlich von einzelnen Lieferanten?

Die eigentliche Abhängigkeit liegt tausende Kilometer entfernt

Während Öl aus zahlreichen Regionen der Welt stammt, konzentriert sich die Verarbeitung vieler kritischer Rohstoffe auf nur wenige Länder. Besonders deutlich wird dies bei Graphit. China dominiert nicht nur große Teile der Förderung, sondern vor allem die Weiterverarbeitung zu hochreinen Graphitprodukten, die später in Batterien, Halbleitern, Spezialelektronik und weiteren Hochtechnologien eingesetzt werden. Diese Abhängigkeit beschäftigt Regierungen mittlerweile stärker als kurzfristige Preisschwankungen an den Rohstoffmärkten. Exportbeschränkungen, Sanktionen und geopolitische Spannungen haben gezeigt, dass Rohstoffe zunehmend als strategisches Instrument eingesetzt werden können. Genau deshalb investieren Europa, Kanada, Australien und die USA Milliarden in den Aufbau eigener Lieferketten und Verarbeitungskapazitäten.

Der Westen baut neue Rohstoffstrategien auf

Mit dem Critical Raw Materials Act verfolgt die Europäische Union das Ziel, die Versorgung mit strategischen Rohstoffen langfristig abzusichern. Kanada unterstützt gleichzeitig den Ausbau eigener Wertschöpfungsketten für kritische Mineralien. Dabei geht es längst nicht mehr nur um den Abbau neuer Lagerstätten. Mindestens ebenso wichtig ist die Weiterverarbeitung zu hochreinen Materialien, die später in industriellen Schlüsseltechnologien eingesetzt werden. Diese Entwicklung zeigt, dass Rohstoffpolitik heute weit über klassische Bergbauprojekte hinausgeht. Versorgungssicherheit entwickelt sich zunehmend zu einem wirtschaftlichen Wettbewerbsvorteil. Wer kritische Materialien kontrolliert, beeinflusst künftig ganze Industrien.

Genau hier wird Graphit interessant

Während Lithium häufig im Mittelpunkt der öffentlichen Diskussion steht, könnte Graphit langfristig eine mindestens ebenso wichtige Rolle spielen. Ohne Graphit funktioniert praktisch keine Lithium-Ionen-Batterie. Gleichzeitig wächst die Nachfrage durch stationäre Energiespeicher, Hochleistungselektronik, künstliche Intelligenz und zunehmend auch durch neue kerntechnische Anwendungen. Entscheidend ist dabei nicht allein die verfügbare Menge. Moderne Industrien benötigen hochreine Graphitprodukte, deren Herstellung deutlich anspruchsvoller ist als der reine Rohstoffabbau. Genau deshalb verlagert sich ein immer größerer Teil der Wertschöpfung in die Verarbeitung.

Focus Graphite positioniert sich entlang dieser Entwicklung

Vor diesem Hintergrund könnte Focus Graphite (ISIN: CA34416E8743) für Anleger interessant werden. Das Unternehmen entwickelt mit Lac Knife eines der hochgradigsten bekannten Flockengraphit-Projekte Nordamerikas und verfügt mit Tétépisca über ein weiteres bedeutendes Graphitprojekt in Québec. Bemerkenswert sind jedoch vor allem die Fortschritte bei der Materialverarbeitung. Focus Graphite meldete zuletzt einen Reinheitsgrad von 99,9996 Gewichtsprozent sowie äußerst geringe Verunreinigungen bei weiteren Testreihen. Parallel arbeitet das Unternehmen an einer elektrofluidisierten Betttechnologie zur Herstellung ultrahochreiner Graphitprodukte. Ziel ist es, sich nicht ausschließlich als Rohstoffentwickler zu positionieren, sondern langfristig größere Teile der Wertschöpfungskette abzudecken. Gerade vor dem Hintergrund geopolitischer Spannungen könnte dieser Ansatz an Bedeutung gewinnen. Denn westliche Industrien suchen zunehmend nach Lieferanten außerhalb bestehender Abhängigkeiten.

Vielleicht geht es künftig um etwas anderes als Öl

Der Iran-Konflikt erinnert die Welt daran, wie empfindlich globale Handelsströme auf geopolitische Krisen reagieren können. Gleichzeitig macht er deutlich, dass sich die strategischen Schwachstellen der Weltwirtschaft verändert haben. Die größten Risiken liegen möglicherweise nicht mehr ausschließlich bei der Energieversorgung, sondern bei den Materialien, auf denen die Technologien der kommenden Jahrzehnte aufbauen.

Fazit

Der Konflikt im Nahen Osten sorgt kurzfristig für Unsicherheit an den Energiemärkten. Langfristig lenkt er den Blick jedoch auf eine viel grundsätzlichere Entwicklung: den weltweiten Wettlauf um kritische Rohstoffe. Während Öl auch künftig eine zentrale Rolle spielen wird, gewinnen Graphit und andere strategische Mineralien für Batterien, künstliche Intelligenz, Stromnetze und moderne Industrieanwendungen kontinuierlich an Bedeutung. Focus Graphite (ISIN: CA34416E8743) positioniert sich mit seinen Projekten in Québec sowie der Entwicklung hochreiner Graphitprodukte in genau diesem Umfeld. Ob daraus langfristig eine erfolgreiche Investmentstory entsteht, hängt weiterhin von Faktoren wie Projektentwicklung, Finanzierung und Marktnachfrage ab. Fest steht jedoch: Der Westen hat erkannt, dass Versorgungssicherheit künftig weit mehr bedeutet als eine freie Schifffahrtsroute durch die Straße von Hormus.

Quelle:

https://www.handelsblatt.com/politik/international/iran-krieg-usa-und-iran-treiben-eskalation-am-golf-weiter-voran/100239702.html

https://www.bafa.de/DE/Aussenwirtschaft/Ausfuhrkontrolle/Embargos/Iran/Restriktive_Massnahmen_Iran/restriktive_massnahmen_iran_node.html

https://focusgraphite.com/

https://focusgraphite.com/lac-knife/

https://focusgraphite.com/lac-tetepisca/

https://focusgraphite.com/focus-graphite-achieves-99-9996-wt-ultra-high-purity-and-2-03-ppm-ebc-in-follow-on-testing/

https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/raw-materials/critical-raw-materials-act_en

https://www.iea.org/reports/global-critical-minerals-outlook

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