Graphit mit bis zu 98,7% Reinheit: Focus Graphite erreicht wichtigen Meilenstein für Batterie- und Hightech-Märkte

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Focus Graphite (WKN: A3DQ26 | ISIN: CA34417F1XXX) hat den Abschluss seines Acht-Tonnen-Pilotaufbereitungsprogramms für das Graphitprojekt Lac Knife in Québec gemeldet. Im Rahmen des Programms wurden rund acht Tonnen Erz verarbeitet und dabei etwa 850 Kilogramm hochwertiges Graphitkonzentrat gewonnen. Die Erweiterung des ursprünglich auf sechs Tonnen ausgelegten Programms soll nach Angaben des Unternehmens ausreichend Material für die nachgelagerte Produktentwicklung sowie Kundenbewertungen bereitstellen. Die Arbeiten wurden von SGS Canada durchgeführt und stellen einen weiteren Schritt auf dem Weg zur Kommerzialisierung des Projekts dar.

Das eingesetzte Erz wies einen durchschnittlichen Gehalt von 18,9% Gesamtkohlenstoff auf. Aus dem Material wurde ausschließlich mit herkömmlichen mechanischen Aufbereitungsverfahren ein Graphitkonzentrat mit Kohlenstoffgehalten zwischen 95,0% und 98,7% erzeugt. Auf chemische oder thermische Reinigung wurde dabei vollständig verzichtet.

Pilotprogramm bestätigt technisches Fundament

Nach Angaben des Unternehmens bestätigen die vorläufigen Ergebnisse das bereits in früheren SGS-Pilotprogrammen entwickelte Aufbereitungsschema für Lac Knife. Dieses bildete auch die Grundlage der im Jahr 2023 aktualisierten Machbarkeitsstudie. Damals wurde ein durchschnittlicher Graphitkonzentratgehalt von 97,8% Kohlenstoff bei einer Gesamtausbringung von 90,7% erzielt und damit die technische Basis für einen späteren kommerziellen Betrieb geschaffen.

Zusätzlich entstand im Rahmen des Programms repräsentatives Graphitkonzentrat im Qualifizierungsmaßstab. Dieses Material soll sowohl für die Produktentwicklung als auch für Kundenbewertungen eingesetzt werden. Gleichzeitig arbeitet Focus Graphite daran, die Konzentratgehalte in den feineren Fraktionen weiter zu verbessern und gleichzeitig die Qualität und den wirtschaftlichen Wert der größeren Graphitflocken zu erhalten.

Nach Einschätzung des Unternehmens bietet ein mechanisch erzeugtes Konzentrat mit bis zu 98,7% Kohlenstoff bereits vor einer weiteren Reinigung ein hochwertiges Ausgangsmaterial. Dies könnte den Aufwand der nachgelagerten Verarbeitung reduzieren und die wirtschaftliche Herstellung hochwertiger Graphitprodukte erleichtern. Gleichzeitig unterstreichen die Ergebnisse nach Ansicht des Unternehmens die Rolle von Lac Knife als vorgelagerte Basis der Graphitplattform von Focus Graphite - von der Mine bis zum Endprodukt.

Repräsentatives Material eröffnet neue Möglichkeiten

Die produzierten rund 850 Kilogramm Graphitkonzentrat werden derzeit für wertsteigernde Tests, Produktentwicklungen und Kundenbewertungen vorbereitet und ausgeliefert.

Nach Angaben des Unternehmens ist ausreichendes Material eine wesentliche Voraussetzung für Qualifizierungsprozesse. Kunden können Produkte erst qualifizieren, Prozesse optimieren oder deren Leistungsfähigkeit bewerten, wenn repräsentative Materialmengen verfügbar sind. Mit dem Abschluss des Pilotprogramms steht dieses Material nun für mehrere nachgelagerte Entwicklungsprogramme bereit.

Das Konzentrat aus Lac Knife wird verschiedenen Programmen zugeordnet. Dazu gehören die thermische Reinigung mit einem Zielwert von 99,99% Kohlenstoff sowie die chemische Reinigung mit einem Zielwert von mehr als 99,95%. Darüber hinaus sollen Batterieanodenmaterialien wie mikronisierte Graphitpulver, sphärischer gereinigter Graphit (SPG) und beschichteter sphärischer gereinigter Graphit (cSPG) mit einem Zielwert von mehr als 99,95% Kohlenstoff entwickelt werden. Ergänzend sind Programme für expandierbaren und expandierten Spezialgraphit mit einem Zielwert von über 97% Kohlenstoff vorgesehen.

Diese Programme sollen spezifikationsgerechte Graphitmaterialien für Kundenbewertungen, Produktvalidierungen und die spätere kommerzielle Entwicklung hervorbringen.

Parallel dazu läuft ein Qualifizierungsprogramm für Batteriematerialien. Dabei untersucht Focus Graphite Materialien aus Lac Knife sowohl für konventionelle Batteriesysteme als auch für anspruchsvollere Lithium-Ionen-Anwendungen. Im Fokus stehen unter anderem unbemannte Systeme in der Luft, an Land und auf See, Elektrofahrzeuge sowie stationäre Energiespeicher. Das produzierte Material soll zudem laufende Entwicklungsprogramme mit den US-Technologiepartnern Charge CCCV LLC (C4V) und Forge Nano Inc. unterstützen.

Erfolgreiche Tests könnten künftig strategische Partnerschaften, Produktverkäufe und mögliche Abnahmevereinbarungen unterstützen. Das Unternehmen weist jedoch darauf hin, dass derzeit nicht zugesichert werden kann, dass die laufenden Test- und Bewertungsprogramme tatsächlich zu kommerziellen Vereinbarungen führen werden.

Kommerzialisierung rückt in den Fokus

"Das außergewöhnliche Ergebnis besteht nicht einfach darin, dass wir ein Konzentrat mit einem Kohlenstoffgehalt von bis zu 98,7% erzielt haben. Entscheidend ist, dass wir dies mit einem herkömmlichen mechanischen Verfahrensschema erreicht haben, noch bevor die chemische oder thermische Reinigung überhaupt beginnt", sagte Dean Hanisch, Chief Executive Officer von Focus Graphite. "Die Produktion eines Konzentrats dieser Qualität durch eine normale Aufbereitung ist ungewöhnlich und verdeutlicht den natürlichen Gehalt, die Freisetzungseigenschaften und die Mineralqualität von Lac Knife. Sie verschafft uns ein hochwertiges Ausgangsmaterial, das die nachgelagerte Aufbereitungsrechnung wesentlich verbessern könnte."

Jason Latkowcer, Vice President of Corporate Development, ergänzte: "Aus kommerzieller Sicht war unser größtes Hindernis nie die Nachfrage, sondern das Material. Kunden können keine Produkte qualifizieren, die sie nicht testen können. Dieses Programm ändert das. Wir verfügen nun über rund 850 kg repräsentatives Konzentrat aus Lac Knife, das Reinigungs-, Batteriematerialentwicklungs- und Kundenbewertungsprogramme durchläuft. Auf diese Weise werden Ressourcen zu Produkten, Produkte werden qualifiziert und die Qualifizierung schafft Möglichkeiten für strategische Partnerschaften und potenzielle Abnahmevereinbarungen. In den kommenden Monaten wird repräsentatives Material aus Lac Knife an Kunden, Labore und Technologiepartner in mehreren internationalen Märkten versandt. Dies stellt einen wichtigen Schritt unserer Kommerzialisierungsstrategie dar."

Bereits im Dezember 2025 hatte Focus Graphite eine Fördervereinbarung im Rahmen der Global Partnerships Initiative von Natural Resources Canada abgeschlossen. Die nicht rückzahlbare Finanzierung von bis zu 14,1 Millionen Dollar unterstützt die Entwicklung eines elektrothermischen Reinigungssystems zur Herstellung ultrahochreinen Graphits und fortschrittlicher Graphitmaterialien in Kanada. Das nun produzierte Konzentrat aus Lac Knife soll als Ausgangsmaterial für diese staatlich unterstützte Initiative sowie für weitere Programme der Produktentwicklung und Kundenqualifizierung dienen.

Das Unternehmen weist darauf hin, dass die aktuellen Ergebnisse den Erwartungen entsprechen, mögliche Schwankungen innerhalb der gesamten Lagerstätte jedoch nicht vollständig widerspiegeln. Deshalb sind künftig weitere Tests in größerem Maßstab geplant.

Weitere Informationen sollen veröffentlicht werden, sobald die Probenversendungen, die nachgelagerten Testprogramme und die Produktentwicklungen weiter voranschreiten.

Die technischen Inhalte der Mitteilung wurden von Richard Pearce, PE, President von Brasil Insight Capital LLC und qualifizierte Person gemäß NI 43-101, geprüft und genehmigt.

Zwei Projekte und der Ausbau der Wertschöpfungskette

Focus Graphite entwickelt mit den vollständig unternehmenseigenen Projekten Lac Knife und Lac Tetepisca eine integrierte Wertschöpfungskette für Graphitmaterialien. Das Flaggschiffprojekt Lac Knife verfügt über eine abgeschlossene Machbarkeitsstudie und zählt nach Unternehmensangaben zu den fortgeschrittenen hochreinen Graphitlagerstätten Nordamerikas. Lac Tetepisca ergänzt das Portfolio mit weiterem Entwicklungspotenzial.

Neben dem Rohstoffabbau arbeitet das Unternehmen an umweltverträglichen Verarbeitungstechnologien und an Batteriematerialien, darunter einem zum Patent angemeldeten siliziumverstärkten sphärischen Graphit. Gemeinsam mit Industriepartnern, Forschungseinrichtungen und Regierungsbehörden verfolgt Focus Graphite das Ziel, die Kommerzialisierung moderner Graphitmaterialien voranzutreiben und eine nordamerikanische Lieferkette für kritische Mineralien aufzubauen.

Quelle:

Focus Graphite erreicht durch mechanische Verarbeitung bis zu 98,7% Kohlenstoffkonzentration und aktiviert eine nachgelagerte Qualifikationsplattform

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Focus Graphite Inc.

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