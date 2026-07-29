Nicht jede Tonne Graphit ist gleich viel wert - warum Focus Graphite jetzt den Schritt zum Spezialmaterial-Anbieter plant

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Wer Rohstoffunternehmen miteinander vergleicht, schaut meist zuerst auf dieselben Kennzahlen. Wie groß ist die Ressource? Wie hoch ist der Gehalt? Wie viele Tonnen könnten später produziert werden? Bei Kupfer, Nickel oder Gold funktioniert diese Betrachtung zumindest teilweise. Graphit folgt jedoch anderen Regeln. Die Eigenschaften der Flocken, ihre Größe, ihre Kristallstruktur und die Art der Verunreinigungen können darüber entscheiden, für welche Anwendungen das Material überhaupt geeignet ist. Genau diese Besonderheit stellt Dean Hanisch, CEO von Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E8743), in einem aktuellen Interview heraus. Seine zentrale Botschaft an Anleger lautet: Graphit ist kein einheitliches Standardprodukt. Und gerade deshalb könnte sich der Wert hochwertiger Lagerstätten künftig nicht allein über die geförderte Menge entscheiden.

Warum der Gehalt im Wettbewerb mit China entscheidend werden kann

Europa und Nordamerika wollen ihre Abhängigkeit von chinesischen Rohstofflieferketten reduzieren. Politische Programme, neue Fördermittel und strengere Vorgaben zur Herkunft kritischer Materialien sollen heimische Projekte voranbringen. Doch zwischen dem politischen Wunsch nach Versorgungssicherheit und einer wirtschaftlich tragfähigen Produktion liegt eine entscheidende Hürde: Westliche Produzenten müssen trotz höherer Lohn-, Finanzierungs- und Baukosten konkurrenzfähig bleiben. Hanisch formuliert dieses Problem im Interview ungewöhnlich offen. Kanadische Unternehmen könnten China weder bei den Arbeitskosten noch beim Kapitaleinsatz ohne Weiteres schlagen. Der entscheidende Vorteil müsse deshalb aus der Lagerstätte selbst kommen. Genau dort sieht er Focus Graphite positioniert. Das Flaggschiffprojekt Lac Knife besitzt nach Unternehmensangaben einen außergewöhnlich hohen Graphitgehalt von mehr als 15 Prozent. Damit liegt das Projekt deutlich über den Gehalten vieler internationaler Vorkommen. Ein höherer Gehalt bedeutet nicht automatisch eine profitable Mine, kann aber geringere Gesteinsmengen, weniger Verarbeitung und potenziell niedrigere Kosten je produzierter Einheit ermöglichen. Für industrielle Abnehmer bleibt der Preis trotz aller Diskussionen über Versorgungssicherheit ein entscheidender Faktor. Die Herkunft eines Rohstoffs kann strategisch wichtig sein - bezahlen müssen Kunden das Material dennoch können.

Der Unterschied steckt in der Flocke

Noch wichtiger als der reine Gehalt könnte nach Ansicht des CEO die Beschaffenheit des Materials sein. Hanisch betont, dass Lac Knife einen hohen Anteil großer und besonders großer Graphitflocken besitzt. Abhängig von der späteren Prozessführung könnten große und sogenannte Jumbo-Flocken nach seinen Angaben einen Anteil von annähernd 40 Prozent erreichen. Solche Flocken kommen für andere Anwendungen infrage als feineres Graphitmaterial. Sie können unter anderem für thermische Abschirmungen, bestimmte Halbleiteranwendungen, Verteidigungstechnologien und weitere industrielle Spezialprodukte interessant sein. Der entscheidende Punkt liegt dabei nicht nur in der ursprünglichen Flockengröße, sondern darin, ob diese während der Reinigung erhalten bleibt. Genau hier verwendet Hanisch im Interview einen anschaulichen Vergleich. Eine Kartoffel könne nur dann zu einem vollständigen Kartoffelchip verarbeitet werden, wenn sie nicht vorher in kleine Stücke zerlegt worden sei. Übertragen auf Graphit bedeutet dies: Wird die Flockenstruktur bei der Verarbeitung beschädigt, lassen sich bestimmte höherwertige Produkte anschließend nicht mehr herstellen. Focus Graphite geht davon aus, dass sich ein erheblicher Teil der Verunreinigungen seines Materials an der Außenseite der Flocken befindet. Dadurch könnten diese thermisch entfernt werden, ohne die innere Kristallstruktur in gleichem Maße anzugreifen.

Mehr als 14 Millionen CAD sollen den nächsten Schritt ermöglichen

Dieser Ansatz ist auch der Hintergrund einer staatlichen Förderung, die für Focus Graphite eine zentrale Rolle spielt. Natural Resources Canada sagte dem Unternehmen im Dezember 2025 eine nicht rückzahlbare Finanzierung von bis zu 14,06 Millionen CAD zu. Die Mittel sollen den Aufbau einer skalierbaren Demonstrationsanlage unterstützen, in der Graphit mithilfe einer elektrothermischen Wirbelschichttechnologie gereinigt wird. Insgesamt deckt die Förderung nach Unternehmensangaben rund 73,6 Prozent der förderfähigen Projektkosten ab. Für Aktionäre ist dieser Punkt besonders relevant. Staatliche Zuschüsse ersetzen nicht die gesamte Projektfinanzierung, können aber die notwendige Ausgabe neuer Aktien reduzieren. Hanisch macht im Interview deutlich, dass eine Finanzierung in vergleichbarer Höhe über den Kapitalmarkt bei der gegenwärtigen Unternehmensbewertung eine erhebliche Verwässerung ausgelöst hätte. Focus Graphite will daher auch künftig gezielt nach nicht verwässernden Fördermöglichkeiten suchen. Neben der großen Bundesförderung erhielt das Unternehmen weitere Unterstützung für Infrastruktur und Projektvorbereitung. Darunter fällt eine Förderzusage von bis zu 1,38 Millionen CAD aus dem kanadischen First and Last Mile Fund.

Warum Verteidigung andere Anforderungen stellt als die Autoindustrie

Die Batterieindustrie bleibt für Focus Graphite ein wichtiger Absatzmarkt, weil dort die größten Volumina entstehen könnten. Hanisch sieht jedoch zusätzliche Chancen bei Spezialanwendungen, bei denen Materialleistung wichtiger ist als der niedrigste Einkaufspreis. Dies gilt besonders für militärische und sicherheitsrelevante Systeme. Ein Automobilhersteller muss jeden Materialpreis gegen die Marge eines millionenfach gefertigten Fahrzeugs abwägen. Bei einer militärischen Drohne, einem Kommunikationssystem oder einer thermischen Schutzanwendung kann dagegen die Leistungsfähigkeit entscheidender sein als der Preis je Kilogramm. Focus Graphite prüft nach Angaben des CEO unter anderem Anwendungen in leistungsfähigen Batterien für Drohnen und andere dual verwendbare Technologien. Um den Zugang zu diesem besonderen Markt zu verbessern, berief das Unternehmen im April 2026 den früheren kanadischen Generalstabschef Wayne Eyre in seinen Beirat. Eyre soll Focus Graphite beim Aufbau von Beziehungen zu Verteidigungsorganisationen, NATO-Partnern und weiteren staatlichen Akteuren unterstützen. Daraus folgt noch kein Auftrag und auch keine garantierte Abnahme. Die Personalentscheidung zeigt jedoch, dass das Unternehmen den Verteidigungsmarkt nicht mehr nur als theoretische Anwendung betrachtet, sondern ihn gezielt erschließen möchte.

Vom Minenentwickler zum Advanced-Materials-Unternehmen

Die wahrscheinlich wichtigste Aussage des Interviews betrifft deshalb weniger die Mine als die zukünftige Identität des Unternehmens. Auf die Frage, ob sich Focus Graphite vom klassischen Bergbauentwickler zu einem Anbieter fortschrittlicher Materialien wandelt, antwortet Hanisch eindeutig. Das Unternehmen wolle diesen Weg gehen. Bereits 2025 erreichte Material aus Lac Knife in externen Tests Reinheiten im Bereich von fünf Neunen. Spätere Tests meldeten sogar 99,9996 Gewichtsprozent Kohlenstoff sowie einen sehr niedrigen Wert für neutronenabsorbierende Verunreinigungen. Solche Ergebnisse müssen später in einer industriellen Anlage reproduzierbar, wirtschaftlich und für konkrete Kundenanforderungen qualifiziert werden. Dennoch zeigen sie, welche Richtung Focus Graphite einschlagen möchte. Statt ausschließlich Graphitkonzentrat zu verkaufen, will das Unternehmen höherwertige Materialien für Batterien, Verteidigung, Luft- und Raumfahrt, Halbleiter und möglicherweise nukleare Anwendungen herstellen. Für Anleger ist dieser Schritt interessant, weil Spezialprodukte meist geringere Volumina benötigen, dafür jedoch höhere Margen ermöglichen können. Gleichzeitig steigt damit die technologische und operative Komplexität. Focus Graphite muss nicht nur eine Mine entwickeln, sondern auch eine neue Verarbeitungskette aufbauen, Produkte qualifizieren und Kunden gewinnen.

Der Plan für die kommenden zwei bis fünf Jahre

Im Interview nennt der CEO erstmals einen vergleichsweise klaren zeitlichen Zielkorridor. Innerhalb von zwei Jahren soll die thermische Wirbelschichtanlage aufgebaut und für fortschrittliche sowie dual verwendbare Materialien einsatzbereit gemacht werden. Parallel möchte das Unternehmen Lac Knife zunächst in kleinerem Umfang in Produktion bringen und die Kapazität anschließend schrittweise ausbauen. Der Ansatz soll ermöglichen, früh eigenes Ausgangsmaterial für die Reinigungsanlage bereitzustellen, ohne von Beginn an die Finanzierung einer maximal dimensionierten Mine stemmen zu müssen. Innerhalb von zwei bis fünf Jahren erwartet Hanisch nach eigener Aussage eine Produktion sowie einen oder mehrere Abnahmeverträge. Auch Tétépisca soll in diesem Zeitraum weiter in Richtung Umweltprüfung und Genehmigung entwickelt werden. Die aktualisierte Ressource umfasst 120,16 Millionen Tonnen in der angezeigten Kategorie mit durchschnittlich 10,27 Prozent graphitischem Kohlenstoff sowie weitere 24,14 Millionen Tonnen in der abgeleiteten Kategorie mit 9,88 Prozent. Damit besitzt Focus Graphite nicht nur ein hochgradiges, vergleichsweise fortgeschrittenes Flaggschiffprojekt, sondern zusätzlich eine sehr große langfristige Ressourcenbasis.

Erfahrung soll das Umsetzungsrisiko verringern

Große Ressourcen und ambitionierte Zeitpläne allein reichen an der Börse nicht aus. Entscheidend bleibt die Umsetzung. Graphitminen außerhalb Chinas sind selten, und entsprechend begrenzt ist die Zahl von Fachleuten, die ein westliches Projekt tatsächlich bis in die Produktion geführt haben. Focus Graphite hat deshalb Richard Pearce in das Team geholt. Hanisch beschreibt ihn im Interview als einen der wenigen Experten, die in den vergangenen Jahrzehnten eine Graphitmine in der westlichen Hemisphäre aufgebaut haben. Diese Erfahrung kann technische und operative Risiken nicht beseitigen, sie könnte dem Unternehmen aber helfen, typische Fehler bei Planung, Bau und Inbetriebnahme zu vermeiden. Anleger sollten dennoch berücksichtigen, dass der angekündigte Zeitplan vom Abschluss der Genehmigungsverfahren, der Finanzierung, dem Bau der Infrastruktur, der Qualifikation der Produkte und dem Abschluss belastbarer Abnahmeverträge abhängt.

Fazit

Das Gespräch mit Dean Hanisch zeigt, dass sich die Investmentstory von Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E8743) verändert. Im Mittelpunkt stehen nicht mehr ausschließlich die Größe von Lac Knife und Tétépisca oder die langfristige Nachfrage aus der Batterieindustrie. Das Unternehmen versucht, seine hohe Lagerstättenqualität mit einer eigenen thermischen Reinigungstechnologie und dem Zugang zu höherwertigen Spezialmärkten zu verbinden. Staatliche Fördermittel von mehr als 15 Millionen CAD, die Berufung des früheren kanadischen Generalstabschefs Wayne Eyre und die gemeldeten Ergebnisse bei ultrahochreinem Graphit unterstützen diese Strategie. Sie garantieren jedoch weder eine erfolgreiche Produktion noch spätere Umsätze. Entscheidend wird sein, ob Focus Graphite die bislang im Labor und in Pilotversuchen erzielten Ergebnisse in eine skalierbare Produktion übertragen, Abnahmeverträge abschließen und Lac Knife innerhalb des genannten Zeitfensters in Betrieb nehmen kann. Gelingt dieser Schritt, könnte der Markt das Unternehmen künftig nicht mehr nur als Entwickler zweier Graphitlagerstätten betrachten, sondern als potenziellen Anbieter fortschrittlicher Materialien für westliche Batterie-, Technologie- und Verteidigungslieferketten. Vielleicht entscheidet im Graphitmarkt der kommenden Jahre deshalb tatsächlich nicht allein, wer die meisten Tonnen im Boden besitzt - sondern wer aus ihnen die wertvollsten Produkte herstellen kann.

Quelle:

Q&A mit Dean Hanisch, CEO von Focus Graphite Inc., geführt am 8. Juli 2026; Transkript von Dr. Reuter Investor Relations https://www.youtube.com/watch?v=HEnpF0lw0S0

https://focusgraphite.com/

https://focusgraphite.com/lac-knife/

https://focusgraphite.com/lac-tetepisca/

https://focusgraphite.com/focus-graphite-executes-funding-agreement-for-14-1m-under-natural-resources-canadas-global-partnerships-initiative/

https://focusgraphite.com/focus-graphite-receives-conditional-funding-of-up-to-14-1m-to-advance-canadas-first-electrothermal-fluidized-purification-demonstration-plant/

https://focusgraphite.com/focus-graphite-achieves-99-9996-wt-ultra-high-purity-and-2-03-ppm-ebc-in-follow-on-testing/

https://focusgraphite.com/focus-graphite-appoints-former-chief-of-the-defence-staff-general-wayne-eyre-to-advisory-board/

https://focusgraphite.com/focus-graphite-announces-one-of-the-largest-identified-graphite-deposits-globally-at-the-lac-tetepisca-project/

https://focusgraphite.com/focus-graphite-secures-up-to-c1-38-million-under-natural-resource-canadas-first-and-last-mile-fund/

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Focus Graphite Inc.

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