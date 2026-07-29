Nicht jede Tonne Graphit ist gleich viel wert - warum Focus Graphite jetzt den Schritt zum Spezialmaterial-Anbieter plant

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Wer Rohstoffunternehmen miteinander vergleicht, schaut meist zuerst auf dieselben Kennzahlen. Wie groß ist die Ressource? Wie hoch ist der Gehalt? Wie viele Tonnen könnten später produziert werden? Bei Kupfer, Nickel oder Gold funktioniert diese Betrachtung zumindest teilweise. Graphit folgt jedoch anderen Regeln. Die Eigenschaften der Flocken, ihre Größe, ihre Kristallstruktur und die Art der Verunreinigungen können darüber entscheiden, für welche Anwendungen das Material überhaupt geeignet ist. Genau diese Besonderheit stellt Dean Hanisch, CEO von Focus Graphite Inc. (ISIN: CA34416E8743), in einem aktuellen Interview heraus. Seine zentrale Botschaft an Anleger lautet: Graphit ist kein einheitliches Standardprodukt. Und gerade deshalb könnte sich der Wert hochwertiger Lagerstätten künftig nicht allein über die geförderte Menge entscheiden.
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